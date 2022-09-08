Сезон 2021/22 молодой центрбек отыграл в Мариуполе. Летом 18-летний Даниил Удод прошел сборы с Шахтером, но в команде Йовичевича он не останется.

"Теперь ты для всех алкаш": Вакула – о скандале в Шахтере и аварии в Мариуполе

Воспитанник академии Шахтера продолжит карьеру в Аль-Айне под руководством Сергея Реброва. Эмиратский клуб арендует украинца на один сезон, а в ближайшие дни о трансфере объявят официально. Об этом сообщил Игорь Бурбас в эфире Чистий ПІДКАсТ.

Соответственно, количество украинцев в Аль-Айне вырастет до трех. Летом состав команды Сергея Реброва пополнил Андрей Ярмоленко.

Даниил Удод провел в УПЛ 6 поединков (все в составе Мариуполя). Также молодой защитник сыграл 3 матча за сборную Украины U-19.

Реализация – на уровне космос: "суперНойер" стал антигероем РБ Лейпциг, или В чем секрет успеха Шахтера в Лиге чемпионов