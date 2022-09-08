Матч, как и онлайн-трансляция Фенербахче – Динамо на "Футбол 24", стартовал в 19:45. Обе команды оказались в Лиге Европы после вылета в стадии квалификации Лиги чемпионов. Это уже третья их встреча за менее чем 2 месяца – в июле подопечные Мирчи Луческу одолели стамбульцев по сумме двух матчей (0:0, 2:1 в экстра-тайме). Киевляне выбили Фенербахче из Лиги чемпионов, но и сами опустились в ЛЕ после вылета от Бенфики.

Динамо начало встречу в защите и пропустило первым. На 35 минуте Фенербахче реализовал стандарт. Росси навесил с углового, а Густаво Энрике замкнул подачу точным ударом головой. Киевляне до этого почти не выходили в атаку, а вот во владениях Бущана уже не раз возникал пожар.