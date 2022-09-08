Бывший тренер Сассуоло и Шахтера Роберто Де Дзерби все еще без работы после прощания с украинским клубом.

Недавно Болонья сообщила об отставке Синиши Михайловича с поста главного тренера. Еще до объявления этого решения руководство "россоблу" встречалось с Де Дзерби, сообщает Calcionapoli1926 .

Первая отставка тренера в сезоне Серии А – возможный шанс для Де Дзерби

В разговоре с генеральным директором клуба Клаудио Фенуччи бывший тренер Шахтера выразил готовность возглавить команду, но поставил одно условие: он станет главным тренером, если Михайлович сам подаст в отставку. Учитывая то, что Синишу уволили, переговоры с Де Дзерби зашли в тупик. Теперь в приоритете Болоньи Тьягу Мотта и Клаудио Раньери, которые находятся без работы.

Напомним, Роберто возглавлял "горняков" в течение прошлого сезона. Итальянец успел выиграть Суперкубок Украины, но УПЛ и Кубок Украины не были доиграны из-за полномасштабного вторжения России.

"Попелюшка топ-класу": Шахтар завершив смертельну агонію РБ Лейпциг, Тедеско скинули в прірву – реакція німецьких ЗМІ