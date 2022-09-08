Швед попал в команду 1-го тура ЛЧ – герой Шахтера в компании звезд
УЕФА объявил символическую сборную 1-го тура Лиги чемпионов 2022/23. Место в команде недели нашлось и Марьяну Шведу.
Новичок "оранжево-черных" оформил дубль в поединке против РБ Лейпциг, а игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Шахтера. Это позволило 25-летнему Шведу оказаться в команде самых эффективных игроков 1-го тура, сообщает официальный Twitter УЕФА.
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Полностью символическая сборная выглядит так:
Доминик Ливакович (Динамо Загреб) – Жоау Канселу, Рубен Диаш (оба – Манчестер Сити), Абакар Силла (Брюгге), Алекс Гримальдо (Бенфика) – Мохаммед Кудус (Аякс), Пётр Зелиньски (Наполи), Маркус Эдвардс (Спортинг Лиссабон) – Марьян Швед (Шахтер), Роберт Левандовски (Барселона), Лерой Сане (Бавария).
Следующий поединок в Лиге чемпионов Шахтер сыграет 14 сентября в Варшаве. Соперником "горняков" станет шоландский Селтик.
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