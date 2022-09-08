Бронзовый призер Бундеслиги 2021/22 делал запрос в Бенфику касательно перехода 26-летнего форварда сборной Украины. Байер хотел подписать Яремчука, но к тому моменту украинец уже вел активные переговоры с Брюгге. Немцы банально опоздали, сообщает Nieuwsblad.

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Кроме Байера, интерес к Яремчуку проявлял и Штутгарт. В итоге Роман оказался в Брюгге, который выложил за нападающего рекордную сумму в истории клуба – 16 миллионов евро плюс 3 миллиона бонусов.

Интересно, что именно против Байера Брюгге с Яремчуком в составе сыграл в первом туре Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу бельгийцев. В составе Брюгге украинец сыграл уже 2 матча (дважды вышел на замену), забил 1 гол.

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