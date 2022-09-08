Единственное официальное предложение, которое было у киевского клуба, поступило от Жироны. Однако Игорь Суркис отказал, назвав такое поведение испанцев несолидным. Мол, никто лидера в последние дни рынка не отпускает.

"Цыганков не рассматривает возможность продлить контракт с Динамо", – Цыганык

В то же время Игорь Бурбас утверждает, что для Цыганкова это был шанс показать себя и оказаться в гранде АПЛ. "Не секрет, что Жирона предлагала Динамо за Цыганкова 10 миллионов евро. Этим трансфером занимался брат Пепа Гвардиолы, который ему обещал, что через год для него откроется дверь в Ман Сити", – сказал журналист в эфире программы "Чистий підкаст".

Напомним, СМИ также приписывали интерес к Цыганкову со стороны Севильи, Вильяреала, ПСВ и Аякса. Однако до конкретики в этих случаях дело не дошло.