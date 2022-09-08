Немецкий РБ Лейпциг всего один день оставался без наставника. Новым тренером стал Марко Розе.

45-летний немецкий специалист заменил на тренерском мостике Доменико Тедеско, которого уволили накануне. Контракт с Розе рассчитан до лета 2024-го, сообщает пресс-служба клуба .

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Помощниками Марко будут Александр Циклер, Марк Курт и Франк Гайдек. Уже сегодня новый тренерский штаб представят журналистам, после чего во второй половине дня он проведет свое первое занятие.

Розе ранее возглавлял РБ Зальцбург, Боруссию Д и Боруссию М. С последней он в сезоне ЛЧ 2020/21 встречался с Шахтером, его команда крушила "горняков" со счетами 6:0 и 4:0. Следующий матч с дончанами состоится 2 ноября.

Дебют немца на должности наставника "быков" состоится в субботу, 10 сентября. Соперником будет Боруссия Дортмунд, его бывшая команда.

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