"Насколько я знаю, ведут переговоры с ICTV. Скорее всего, именно ICTV будет транслировать все три матча сборной Украины в Лиге наций. С Офисом президента, насколько я понимаю, установлен контакт. Согласовано, что трансляции будут проходить в рамках Единого марафона, но транслятором будет именно ICTV.

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По сути, футбол будет на всех каналах странах, чтобы народ немного зарядился позитивом", – сообщил журналист Игорь Бурбас в эфире Чистий ПІДКАсТ.

А вот фаворитом на трансляцию матчей ЧМ-2022, по словам Бурбаса, является телеканал 2+2. В скором времени будет проведен тендер, а главным претендентом является именно этот канал.

Напомним, ранее матчи сборной Украины показывали телеканалы Украина и Футбол, но они прекратили вещание после выхода Рината Ахметова из медиабизнеса. Ближайшие матчи Лиги наций подопечные Александра Петракова сыграют уже в сентябре против Шотландии (21 и 27 сентября), а также с Арменией (24 сентября). Сейчас "сине-желтые" с 7 очками возглавляют группу E дивизиона B.

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