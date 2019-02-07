Главные новости футбола 6 февраля: Манчестер Сити вернулся на вершину АПЛ, Реал и Барселона расписали в Класико мировую

"Футбол 24" представляет дайджест главных новостей за 6 февраля.

Европа

Манчестер Сити победил Эвертон и вышел на первое место АПЛ. Пеп Гвардиола воспользовался проблемами "ирисок" на стандартах, а конкурент Александра Зинченко по позиции Эмерик Ляпорт стал героем встречи. Украинцу не светит игровое время в чемпионате. Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм в борьбе за победу в АПЛ – у кого самый легкий календарь.

Барселона и мадридский Реал расписали ничью в первом полуфинале Кубка Испании. На быстрый гол "сливочных" каталонцы ответили на старте второго тайма. Реал забил в 15-м Класико подряд – лучшая серия мадридцев в истории выездных противостояний с Барселоной. Лионель Месси вышел на поле лишь во втором тайме, а тренер Барселоны объяснил, почему аргентинец остался на скамейке запасных.

Бавария в Кубке Германии лишь в овертайме прошла Герту, а Шальке без Евгения Коноплянки разбил Фортуну.

Украина

Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн свой 3-й поединок последнего испанского сбора перед возобновлением официального сезона. Капитан и защита киевлян разочаровывают, 3 игрока на плюс, 4 – в минус. Смотрите видео голов и обзор матча.

Стало известно, почему Львов был выбран для проведения двух домашних матчей сборной Украины в отборе к Евро-2020. Национальная команда сыграет на Львов Арене, а стадион Украина реконструируют – количество мест на трибунах будет существенно уменьшено.

Говорят, что Заря подпишет игрока Шахтера. Александрия официально подтвердила переход Валерия Лучкевича. Владимир Шаран попытается его раскрыть, как сделал это с Яремчуком, Бондаренко, Коломойцем и еще 6 игроками. Чоботенко вернулся в Мариуполь – он является воспитанником Динамо, который принадлежит Шахтеру.

Наши за границей

ПАОК Евгения Шахова неожиданно уступил Паниониосу в Кубке Греции. Соперник Динамо Олимпиакос, к слову, также не победил. АЕК Чигринского сменил тренера – в клуб вернулся Маноло Хименес. Дмитрий Коркишко не помог Хатайспору избежать поражения от Галатасарая в Кубке Турции.

16-летний украинец Эрик Шуранов подпишет контракт с Нюрнбергом. Немецкие СМИ пишут, что наш суперталант имеет лучшие шансы в молодежных командах Нюрнберга выбиться в Бундеслигу.