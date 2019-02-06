toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Тренер Барселоны Аспиасу объяснил, почему Месси остался на скамейке запасных в матче с Реалом

22:12 349 Читати українською
Тренер Барселоны Аспиасу объяснил, почему Месси остался на скамейке запасных в матче с Реалом
Лионель Месси / Фото ФК Барселона

Тренер Барселоны Хон Аспиасу прокомментировал, почему лидер каталонцев Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на первый полуфинальный матч Кубка Испании против Реала.

"Месси в форме, но мы решили не рисковать. Это все из-за травмы, которая вызывала у него дискомфорт. Сегодня он готов на сто процентов.

Барселона – Реал: анонс Эль Классико

Но мы предпочли, чтобы он начал поединок на скамейке запасных", – цитирует Аспиасу издание Diario Sport.

Напомним, 2 февраля Месси получил травму бедра в матче 22-го тура Примеры Барселона – Валенсия (1:1), поэтому его участие в кубковом поединке оставалась под вопросом.

Следить за матчем 1/2 финала Кубка Испании Барселона – Реал можно по ссылке.

Дивні дива Ель Класіко: 8 сенсаційних гравців-ноунеймів та курйозні тренерські рішення, у які складно повірити

Кубок Испании1/2 финала, первые матчи

Барселона - Реал Мадрид: Среда 06 февраля 2019

Барселона
Матч окончен
1 : 1
Реал Мадрид
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Барселона Барселона Испания Барселона - Реал Мадрид Лионель Месси Лионель Месси
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
    Україна — 15:502019 Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
10
час
:
1
мин
Шахтер
10:00
Ваккер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук