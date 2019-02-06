Тренер Барселоны Аспиасу объяснил, почему Месси остался на скамейке запасных в матче с Реалом

Тренер Барселоны Хон Аспиасу прокомментировал, почему лидер каталонцев Лионель Месси не попал в стартовый состав команды на первый полуфинальный матч Кубка Испании против Реала.

"Месси в форме, но мы решили не рисковать. Это все из-за травмы, которая вызывала у него дискомфорт. Сегодня он готов на сто процентов.

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Но мы предпочли, чтобы он начал поединок на скамейке запасных", – цитирует Аспиасу издание Diario Sport.

Напомним, 2 февраля Месси получил травму бедра в матче 22-го тура Примеры Барселона – Валенсия (1:1), поэтому его участие в кубковом поединке оставалась под вопросом.

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