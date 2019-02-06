Барселона и Реал Мадрид расписали ничью в полуфинале Кубка Испании

Первый полуфинальный матч Кубка Испании между Барселоной и Реалом, который проходил на "Камп Ноу", победителя не выявил.

Кубок Испании 2018/2019, 1/2 финала, первый матч

Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Малком, 58 – Васкес, 6

Реал очень активно начал, забрав мяч под свой контроль и практически не выпуская Барсу дальше центра поля. Уже на 5-й минуте давление вылилось в выстрел Крооса из-за пределов штрафной, который парировал Тер Штеген; после следующей атаки гостей он уже вытаскивал мяч из сетки. Бензема получил подачу от Винисиуса и с правого края выкатил на линию вратарской под удар Васкесу – ему оставалось только забить, что тот и сделал ударом в дальний угол.

На 13-й мадридцы могли удвоить преимущество, однако Винисиус в контратаке 3-в-2 решил пробить с линии штрафной, а не отдавать на свободного партнера слева – в результате удар был заблокирован. Контратака 3-в-3 после ошибки Бускетса завершилась очередным выстрелом активного Винисиуса, но и эту попытку бразильца накрыли в штрафной.

Барсу начал приводить в чувство неожиданный лидер – Малком. На 20-й минуте он вырвался один на один с Навасом, но пробил бесхитростно прямо в голкипера, а на 32-й после его подачи со штрафного Иван Ракитич головой попал в перекладину. На 35-й минуте нападающий создал ещё один прекрасный момоент, пройдя трех защитников Реала на линии штрафной и выкатив мяч под удар Суаресу – его в блестящем прыжке парировал Навас. Впрочем, концовка тайма осталась за Реалом: на 44-й минуте одна из атак завершилась мощным выстрелом Винисиуса из пределов штрафной в касание, но его в последний момент заблокировали.

Второй тайм Реал снова попытался начать активно, но Барса быстро перехватила инициативу. Несколько перспективных прорывов и прострелов защитникам "бланкос" удалось заблокировать, но ближе к 50-м минутам давление каталонцев стало ощутимым. На 53-й прозвенел первый звоночек: Фелипе Коутинью получил мяч на линии полукруга перед штрафной и в фирменном стиле пробил над перекладиной. На 58-й "блаугранас" таки сравняли счёт: Альба вырвался один на один с Кейлором, но не смог его переиграть, а Суарес с дистанции выстрелил в пустые ворота и попал в ближнюю штангу; мяч отскочил к Малкому, который уже пробил в ворота, полные мадридцев – и попал в сетку! 1:1!

Эрнесто Вальверде попытался быстро дожать Реал, выпустив на поле Лео Месси и Артуро Видаля, а потом ещё и Карлеса Аленью. Сантьяго Солари в ответ выпустил Бэйла и Каземиро, однако выгоды ни хозяева, ни гости со своих замен не получили. Игра скатилась в позиционную фазу, в которой более активной была Барселона: так, Месси на 68-й мог вырваться один на один с Навасом, но не смог переиграть Варана; Аленья мог выскочить на ворота при контратаке, однако ему не хватило скорости – Карвахаль догнал каталонца и заблокировал удар. На 79-й на пенальти претендовал Суарес, упав после контакта с Карвахалем, но Маттео Лаос решил, что "одиннадцатиметровых" сегодня не будет.

Конец второго тайма мадридцы забрали. На 82-й минуте Реал получил шанс вырвать победу после прорыва Васкеса и выхода из ворот Тер Штегена. Голкипер спас, но мадридцы получили шанс забить в пустые ворота – впрочем, Бэйл, получив мяч недалеко от ворот, не смог пробить как следует. Барса ответила на 83-й проходом Месси по краю поля, однако с острого угла прошить Наваса не удалось. На 85-й мадридцы снова могли забить после подачи Крооса со штрафного, однако Варану совсем немного не хватило точности при замыкании; на 87-й уже сам Кроос пробивал с линии штрафной, но под выстрел бросился Пике.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью в этом поединке. Финалист Кубка Испании будет определён на "Сантьяго Бернабеу".