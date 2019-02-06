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Павелко рассказал, почему Львов был выбран для проведения двух домашних матчей сборной в отборе к Евро-2020

19:56 28 Читати українською
Павелко рассказал, почему Львов был выбран для проведения двух домашних матчей сборной в отборе к Евро-2020
Сборная Украины на Арене Львов / фото: Е. Кравс

Президент ФФУ Андрей Павелко признался, что решение играть во Львове два домашних матча во Львове это пожелание тренерского штаба.

"Нам были даны гарантии от администрации, от главы области, министерства молодежи и спорта, а также от руководства стадиона Арена Львов о том, что и газон, и стадион, будут в лучшем виде подготовлены к двум важным матчей нашей сборной.

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Я думаю, это очень хороший подарок для львовских болельщиков. Тренерский штаб пожелал сыграть обе игры в одном городе, чтобы не переезжать. Исполком поддержал такую идею", – сказал Павелко телеканалу "Футбол 1".

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