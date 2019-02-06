Манчестер Сити победил Эвертон и вышел на первое место АПЛ

Манчестер Сити встречался с Эвертоном в перенесенном матче 27 тура АПЛ. Результат и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Англия. АПЛ, 27 тур

Эвертон – Манчестер Сити – 0:2

Голи: Ляпорт, 45+2, Жезус, 90+7

Победа над Эвертоном выводила Манчестер Сити на первое место АПЛ. Сейчас каждое очко очень важно для Пепа Гвардиолы в чемпионской гонке с Ливерпулем, потому каталонец выставил на Гудисоне почти оптимальный состав. Александр Зинченко впервые за 3 матча оказался в заявке, а его место на левом фланге обороны снова получил Ляпорт. А вот Марку Силва оставил лидеров "ирисок" Ришарлисона и Сигурдссона в запасе.

Эвертон – Манчестер Сити: онлайн-трансляция

Манчестер Сити с первых минут завладел инициативой. Эвертон время от времени включал высокий прессинг, но в основном игра шла на половине поля хозяев. Статистика владения мячом доходила до 73%-27% в пользу "горожан". Первые моменты они создали после угловых. На 3-й минуте мяч нашел за пределами штрафной Сане, но Лерой остро пробил мимо ворот. Второй шанс упустил Эмерик Ляпорт, который неточно замкнул головой хорошую подачу с корнера.

Острее был левый фланг Манчестер Сити, где "ирискам" не удавалось сдержать Сане. Немецкий вингер отлично взаимодействовал с Давидом Силвой и постоянно искал дыры в оборонительных порядках соперника. Один из его рейдов к линии ворот завершился ударом в перекладину от Серхио Агуэро.

В середине тайма Эвертон перевел игру в центр поля и на некоторое время даже прижал гостей в их владениях. До ударов в створ дело не дошло, но в штрафной Сити в результате действий мерсисайдцев возникал пожар. Бернард оказался на ударной позиции, однако не сумел удачно замкнуть навес Тео Уолкотта.

Потом Манчестер Сити снова перешел в активную фазу атаки и начал обострять – главным образом усилиями Лероя Сане и Давида Силвы. Защита Эвертона не всегда успела за аккуратными забросами в штрафную, моменты у гостей возникали. Забить же подопечным Гвардиолы помог стандарт – главное их оружие в сегодняшней игре.

Давид Силва отлично навесил со штрафного, а Эмерик Ляпорт головой переправил мяч в сетку. Кстати, это был первый удар Сити в створ. 0:1 в пользу фаворита после первого тайма. На старте второй половины встречи герой матча получил повреждение, налетев головой на Тео Уолкотта.

Эвертон начал второй тайм активными попытками отыграться. Издалека выстрелил Идрисса Гуйе – Эдерсон зафиксировал мяч в руках, слабый удар со штрафного – на месте "голубая" стенка. На этом шансы "ирисок" иссякли, зато Манчестер Сити едва не удвоил преимущество, когда Агуэро воспользовался ошибкой Пикфорда и ударом через себя целил в дальний угол.

Марку Силва на последнюю треть поединка выпустил Гильфи Сигурдссон и Ришарлисона, но проблемы снова имела оборона хозяев. Мерсисайдцы не могли вынести мяч из штрафной площади и позволяли соперникам пробивать. Оставалось надеяться на блоки и плохую меткость "горожан". Успешно – больше не пропустили.

Команды до финального свистка показывали интенсивный футбол, не хватало только ударов. Эвертон пытался использовать мелкие ошибки Манчестер Сити и мгновенно доставлять мяч в последнюю треть поля. В двух перспективных эпизодах партнеры почти вывели на ударную позицию Дженка Тосуна, однако в обоих случаях отлично на опережение сыграл Эдерсон.

Точку в матче поставил Габриэль Жезус, отправив мяч в сетку на 7-й компенсированной минуте. Манчестер Сити минимально победил, набрал 62 очка и обошел Ливерпуль на вершине турнирной таблицы АПЛ благодаря лучшей разнице голов – +48 против +41 у "скаузеров". Эвертон с 33 баллами остался на 9 месте. Александр Зинченко просидел весь матч на скамейке запасных.

Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм в борьбе за победу в АПЛ – у кого самый легкий календарь