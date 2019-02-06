Динамо проиграло Нью-Инглэнд Революшн: Андриевский не забил пенальти, провал обороны

Динамо проиграло Нью-Ингленд Революшн свой 3-й поединок последнего испанского сбора перед возобновлением официального сезона. Счет и подробный обзор матча читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Динамо – Нью-Инглэнд Революшн – 1:3

Голы: Русин, 34 – Агудело, 55, Хиль, 68, Фагундес, 88

Динамо: Бущан (Маханьков, 46) – Смирный (Никита Кравченко, 61), Шабанов, Алибеков, Сидклей – Сидорчук, Шепелев – Гармаш – Буэно, Русин, Андриевский

Время начала игры было изменено. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Нью-Ингленд Революшн на "Футбол 24", стартовал в 16:00 по киевскому времени, а не 17, как было запланировано ранее. По итогам последнего сезона МЛС американский клуб занял восьмое место в Восточной конференции, не выйдя в стадию плей-офф.

Хацкевич решил в чем-то сыграть в Гвардиолу. В основе вышли сразу 5 центральных полузащитников плюс атакующий Буэно. Сидорчук местами смещался в зону центрбеков а-ля Фернандиньо в недавнем матче против Арсенала. Тогда формация Динамо выглядело как будто игра в 3 защитника, тогда как Смирный и Сидклей выдвигались поближе на чужую половину. Андриевский вышел на позицию левого полузащитника, но там часто также появлялись оба бразильца. Так же и справа Шепелев, Гармаш и Смирный пытались создавать давление и численное преимущество.

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Уже на 1-й минуте классная атака Динамо завершалась двойным ударом из пределов вратарской. После навеса Андриевского с левого фланга сначала Русин головой, а затем Буэно на добивании не смогли прошить вратаря и защитника американцев. Впоследствии Русин продолжил острый пас Гармаша прострелом на дальнюю штангу, в которую врезался Буэно, не успев к мячу. После 23-минутной паузы (все шло хорошо, пока не возникали проблемы с последним пасом) новый момент пришел благодаря мягкому навесу Смирного на Русина. Назарий решил пробить через себя, но с рикошетом снаряд перелетел ворота.

Молодой украинский форвард все же отличился. На 34-й Гармаш выполнил прострел на дальнюю штангу, а Русин ее беспрепятственно замкнул. Нью-Инглэнд так и не смог создать хоть какой-то момент за весь тайм, а динамовцы могли увеличивать преимущество. Сработала болячка из матча против Эстерсунда - в который раз удар на себя приняла перекладина. Это Шепелев, который начал и голевую атаку, попытался повторить нечто подобное на противоположном фланге. После его паса Андриевский слева вырезал в направлении Буэно и Русина, а круглому немного не хватило, чтобы оказаться в сетке.

На старте второго тайма единственный форвард киевлян в старте своим прессингом заставил ошибиться голкипера, а Гармаш красиво упал в борьбе с защитником. Впрочем Андриевский с пенальти попал в голкипера и дальше в штангу. Соперник же забил с по сути первого же точного удара. Агудело на 55-й минуте опередил Шабанова, которого оставили опекать двух соперников. Представители МЛС разошлись - с ударом на 59-й справился Маханьков. Гармашу для достойного ответа не хватило силы удара. Буэно попытался перебросить вратаря - почти получилось, но выше. Американцы вышли вперед благодаря дальнему удару на 68-й. Нельзя сказать, что это был самый тяжелый выстрел из возможных.

Гармаш нашел в штрафной Кравченко, однако удар в касание просвистел над воротами. Еще один выстрел после навеса с правого фланга парировал голкипер, а Буэно на добивании снова не хватило резкости. Тот же Витор взял игру на себя, качнув соперника, однако и на этот раз голкипер "революционеров" вытащил мяч из угла. Андриевский со штрафного едва не от боковой линии коварно закрутил в ближний - вратарь не дремал. В конце встречи Шабанов позволил Фагундесу обыграть себя один в один, а потом технично выкрутить в дальний.

Напомним, на своем втором сборе Динамо разгромило ЦСКА и сыграло вничью с Эстерсундом. На первом же команда Хацкевича по одному разу выиграла, подписала мировую и проиграла. Киевляне активно готовятся к матчам 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса, которые пройдут 14-го и 21-го февраля.