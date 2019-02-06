Ливерпуль, Манчестер Сити и Тоттенхэм в борьбе за победу в АПЛ – у кого самый легкий календарь

Чемпионская гонка АПЛ-2018/19 – роскошное явление. В этом сезоне две феноменальные команды претендуют на титул, а третья также чудом держится в группе лидеров.

Ливерпуль Юргена Клоппа наконец-то готов выиграть английскую Премьер-лигу. Надежный Вирджил ван Дейк в центре обороны и Алиссон в воротах вместо Кариуса – те элементы, которые должны сделать мерсисайдского команду чемпионской.

До Нового года Ливерпуль шел очень уверенно по дистанции – вообще не проигрывал, а очки терял только на выезде против грандов. Еще и Манчестер Сити в декабре споткнулся тремя неудачами. С января ситуация несколько испортилась: поражение прямому конкуренту и две ничьи против середняков Лестера и Вест Хэма. Коллектив Юргена Клоппа начал терять победы, ведя в счете, чего раньше в сезоне не случалось.

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Манчестер Сити уже в 3 очках от лидера – сегодняшняя победа над Эвертоном выведет "горожан" на первое место в турнирной таблице благодаря лучшей разнице забитых-пропущенных (+46 против +41 у Ливерпуля), хотя еще в субботу они были третьими.

Пеп Гвардиола уже готов считать голы: "Согласен, что судьбу чемпионства АПЛ может решить разница мячей. Но мы не говорим футболистам, что они должны выиграть 25:0. Главное – победа, далее – попытка сделать разницу голов, потому что такой сценарий может реализоваться".

В этой ситуации интересно взглянуть на календарь последних 13 матчей каждого из претендентов на титул.

У Манчестер Сити во многом решающей должна стать эта неделя – два сложных соперника, судя по проценту побед. За последние 5 сезонов "горожане" выиграли у Челси только 36.4% матчей чемпионата. Эвертон также выступает неудобным оппонентом для Сити на уровне МЮ. После манчестерского дерби в середине марта Гвардиола будет иметь, как кажется, очень легкий календарь – только представители нижней части турнирной таблицы и Тоттенхэм. Правда, винрейт против некоторых команд довольно низкий.

У Ливерпуля также осталось 3 матча с теми же грандами. Ситуация выглядит сложнее – "красные" в последнее время хуже играют с Челси и Манчестер Юнайтед. К тому же встреча с лондонцами будет позже, когда Маурицио Сарри, возможно, решит определенные игровые проблемы, а с МЮ, который сейчас на ходу, – раньше. Плюс Клоппа в том, что на финишной прямой ждут удобные соперники.

У Тоттенхэма и очков меньше (-5 от Ливерпуля, -2 от Сити), и календарь тяжелее (4 матча с грандами), и винрейт против оппонентов хуже. Лидеры атаки Харри Кейн и Деле Алли травмированы и не помогут "шпорам" на важном отрезке с дерби против Челси и Арсенала.

Однако Тоттенхэм продолжает дышать лидерам в спину вопреки прогнозам. Результаты команды уже должны ухудшиться, но Маурисио Почеттино каким-то чудом вырывает победы. В субботу лондонцы даже выпрыгнули на второе место. Несмотря на всю логику и статистику, их нельзя выбрасывать из чемпионской гонки.

Графика – The Telegraph

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