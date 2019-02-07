Головні новини футболу 6 лютого: Манчестер Сіті повернувся на вершину АПЛ, Реал і Барселона розписали в Класіко мирову

"Футбол 24" презентує дайджест головних новин за 6 лютого.

Європа

Манчестер Сіті переміг Евертон і вийшов на перше місце АПЛ. Пеп Гвардіола скористався проблемами "ірисок" на стандартах, а конкурент Олександра Зінченка по позиції Емерік Ляпорт став героєм зустрічі. Українцю не світить ігровий час в чемпіонаті. Ліверпуль, Манчестер Сіті та Тоттенхем у боротьбі за перемогу в АПЛ – у кого найлегший календар.

Барселона та мадридський Реал розписали нічию у першому півфіналі Кубка Іспанії. На швидкий гол "вершкових" каталонці відповіли на старті другого тайму. Реал забив у 15-му Класіко поспіль – найкраща серія мадридців в історії виїзних протистоянь з Барселоною. Ліонель Мессі вийшов на поле лише в другому таймі, а тренер Барселони пояснив, чому аргентинець залишився на лаві запасних.

Баварія в Кубку Німеччини лише в овертаймі пройшла Герту, а Шальке без Євгена Коноплянки розтрощив Фортуну.

Україна

Динамо програло Нью-Інгленд Революшн свій 3-й поєдинок останнього іспанського збору перед відновленням офіційного сезону. Капітан і захист киян розчаровують, 3 гравці на плюс, 4 – в мінус. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Стало відомо, чому Львів був обраний для проведення двох домашніх матчів збірної України у відборі до Євро-2020. Національна команда зіграє на Львів Арені, а стадіон Україна реконструюють – кількість місць на трибунах буде суттєво зменшена.

Подейкують, що Зоря підпише гравця Шахтаря. Олександрія офіційно підтвердила перехід Валерія Лучкевича. Володимир Шаран спробує його розкрити, як зробив це з Яремчуком, Бондаренком, Коломойцем та ще 6 гравцями. Чоботенко повернувся у Маріуполь – він є вихованцем Динамо, який належить Шахтарю.

Наші за кордоном

ПАОК Євгена Шахова несподівано поступився Паніоніосу в Кубку Греції. Суперник Динамо Олімпіакос, до слова, також не переміг. АЕК Чигринського змінив тренера – в клуб повернувся Маноло Хіменес. Дмитро Коркішко не допоміг Хатайспору уникнути поразки від Галатасарая в Кубку Туреччини.

16-річний українець Ерік Шуранов підпише контракт з Нюрнбергом. Німецькі ЗМІ пишуть, що наш суперталант має найкращі шанси в молодіжних командах Нюрнберга вибитися в Бундеслігу.