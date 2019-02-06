Стадион Украина реконструируют – количество мест на трибунах будет существенно уменьшено

Во Львове планируют реконструировать стадион Украина с достройкой. После реконструкции на стадионе обустроят реабилитационный центр для спортсменов, спортивную школу, музей и два отеля.

Также планируют открыть залы для занятий аэробикой и фитнесом. Соответствующий детальный план территории, который предусматривает реконструкцию стадиона Украины с достройкой, мэрия заказала на основании обращения футбольного клуба Карпаты, которое и оплатило разработку этой документации, сообщает Zaxid.net.

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Разработан план реконструкции стадиона Украины предусматривает уменьшение количества мест на трибунах до 15 тысяч. В дополнительных помещениях должны быть оборудованы раздевалки с душевыми для спортсменов, диспетчерский пункт для управления стадионом, зона для работы СМИ, зал для пресс-конференций, комментаторские кабины, VIP-ложа и ложа для прессы.

Кроме этого, в подтрибунных помещениях обустроят реабилитационный центр для спортсменов, заведения общественного питания, офис ФК Карпаты, клубную спортивную школу, клубный музей, две гостиницы (на 60 и 100 мест), спортивные залы для занятий аэробикой, фитнесом и другими спортивными направлениями.

Рядом со стадионом обустроят открытую стоянку на 103 паркоместа и подземную стоянку для 310 автомобилей. На прилегающей территории также планируется обустроить многоуровневый паркинг на 400 авто.

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