Полузащитник Ньюкасла и сборной Италии Сандро Тонали дисквалифицирован на два месяца.

В четверг, 2 мая, Тонали получил двухмесячную дисквалификацию с испытательным сроком и штраф в размере 20 тысяч фунтов стерлингов (около 23 тысяч евро). Об этом информирует Gazzetta dello Sport.

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В октябре прошлого года 23-летний полузащитник был дисквалифицирован на 9 месяцев за нарушение итальянских правил по участию в азартных играх. Теперь FA предъявила ему обвинение после того, как он сделал еще 50 ставок на футбол с момента последнего перехода в Ньюкасл прошлым летом.

Фактически FA решила не продлевать итальянские санкции. Тонали сможет вернуться на поле в конце августа.

Дисквалификация Сандро не распространяется на Евро-2024.

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