toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Турция
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО КИЕВ - НЬЮ-ИНГЛЭНД РЕВОЛЮШН УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЭВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СИТИ

Кубок Турции: Коркишко не помог Хатайспору избежать поражения от Галатасарая

22:26 27 Читати українською
Кубок Турции: Коркишко не помог Хатайспору избежать поражения от Галатасарая
Коркишко не помог Хатайспору избежать поражения от Галатасарая

Состоялся первый четвертьфинальный поединок Кубка Турции между Хатайспором и Галатасараем.

Кубок Турции, 1/4 финала

Галатасарай – Хатайспор – 2:0

Голы: Льюндама, 7, Фегули, 90+2

Удаление: Аличи, 40

Галатасарай в родных стенах прогнозируемо победил представителя второго турецкой дивизиона Хатайспор, в составе которого выступает украинец Дмитрий Коркишко. К слову, экс-игрок Динамо попал в стартовый состав своей команды.

Галатасараю удалось отличиться уже в дебюте матча усилиями Льюндама. На 37-й минуте Коркишко после сольного прорыва упал на грани штрафной и претендовал на пенальти. Турецкий арбитр после просмотра видеоповтора решил не назначать одиннадцатиметровый удар. Турецкий гранд забил второй гол в компенсированное арбитром время и победил скромный, но неуступчивый Хатайспор.

Теги
Турция Хатайспор Хатайспор Украинцы за рубежом Дмитрий Коркишко Дмитрий Коркишко Галатасарай Галатасарай
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
    Україна — 15:502019 Динамо – Нью-Инглэнд Революшн: прямая трансляция
10
час
:
0
мин
Шахтер
10:00
Ваккер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук