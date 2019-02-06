Кубок Турции: Коркишко не помог Хатайспору избежать поражения от Галатасарая

Состоялся первый четвертьфинальный поединок Кубка Турции между Хатайспором и Галатасараем.

Кубок Турции, 1/4 финала

Галатасарай – Хатайспор – 2:0

Голы: Льюндама, 7, Фегули, 90+2

Удаление: Аличи, 40

Галатасарай в родных стенах прогнозируемо победил представителя второго турецкой дивизиона Хатайспор, в составе которого выступает украинец Дмитрий Коркишко. К слову, экс-игрок Динамо попал в стартовый состав своей команды.

Галатасараю удалось отличиться уже в дебюте матча усилиями Льюндама. На 37-й минуте Коркишко после сольного прорыва упал на грани штрафной и претендовал на пенальти. Турецкий арбитр после просмотра видеоповтора решил не назначать одиннадцатиметровый удар. Турецкий гранд забил второй гол в компенсированное арбитром время и победил скромный, но неуступчивый Хатайспор.