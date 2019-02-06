Кубок Греции: Олимпиакос не смог одолеть клуб экс-игрока Динамо, ПАОК Шахова неожиданно уступил Паниониосу

Состоялись первые четвертьфинальные матчи Кубка Греции.

Кубок Греции, 1/4 финала

Ламия – Олимпиакос – 3:3

Голы: Цукалос, 9, 62, Бухалакис (автогол), 31 – Диас, 12 Сольдана, 51, Хассан, 61

Паниониос – ПАОК – 2:1

Голы: Дурмишай, 74, Ставропулос, 90+1 – Свидерски, 57

Ламия, цвета которой защищает экс-хавбек Динамо Факундо Бертольо, расписала сверхрезультативную ничью с Олимпиакосом. Командам удалось забить по мячу уже в дебюте поединка. На 31-й минуте Ламия вышла вперед благодаря автоголу Олимпиакоса. После перерыва, Сольдана, которым интересовалось Динамо, но он перешел в Олимпиакос, восстановил паритет во встрече.

А через 10 минут после гола Сольдано команды умудрились забить дважды за две минуты. Голами отметились Цукалос, который оформил дубль и установил окончательный счет в матче, и Хассан. К слову, экс-динамовец Бертольо появился на поле в составе Ламии на 67-й минуте.

В другом поединке игрового дня ПАОК Евгения Шахова и Евгения Хачериди минимально уступил Паниониосу. Клуб из Салоник играл полурезервным составом, но несмотря на это Шахов попал в основу на этот матч и сыграл 63 минут. Евгений Хачериди уже традиционно даже не попал в заявку.