Чоботенко вернулся в Мариуполь – он является воспитанником Динамо, который принадлежит Шахтеру

Защитник Шахтера Сергей Чоботенко вернулся в расположение Мариуполя.
Как сообщает телеканал "Футбол 1", молодой защитник Сергей Чоботенко, принадлежащий Шахтеру, снова вернулся в Мариуполь.
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Напомним, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека был вынужден экстренно вызвать в расположение команды Чоботенко, который даже присоединился к разгрому Ботева (6:1).
После матча воспитанник Динамо получил порцию комплиментов от наставника. В частности, Фонсека отметил, что не ожидал такой классной игры от молодых центрбеков Чоботенко и Бондаря.
Отметим, что арендное соглашение Чоботенко в Мариуполе действует до лета текущего года.
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