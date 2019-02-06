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Чоботенко вернулся в Мариуполь – он является воспитанником Динамо, который принадлежит Шахтеру

16:29 58 Читати українською
Чоботенко вернулся в Мариуполь – он является воспитанником Динамо, который принадлежит Шахтеру
Сергей Чоботенко / ФК Шахтер

Защитник Шахтера Сергей Чоботенко вернулся в расположение Мариуполя.

Как сообщает телеканал "Футбол 1", молодой защитник Сергей Чоботенко, принадлежащий Шахтеру, снова вернулся в Мариуполь.

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Напомним, главный тренер "горняков" Паулу Фонсека был вынужден экстренно вызвать в расположение команды Чоботенко, который даже присоединился к разгрому Ботева (6:1).

После матча воспитанник Динамо получил порцию комплиментов от наставника. В частности, Фонсека отметил, что не ожидал такой классной игры от молодых центрбеков Чоботенко и Бондаря.

Отметим, что арендное соглашение Чоботенко в Мариуполе действует до лета текущего года.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины Мариуполь Мариуполь Трансферы Шахтера Сергей Чоботенко Сергей Чоботенко
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