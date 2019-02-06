Александрия официально подтвердила переход Лучкевича

Полузащитник бельгийского Стандарда Валерий Лучкевич вернулся в Украину.

Александрия на официальном сайте объявила, что полузащитник Стандарда Валерий Лучкевич стал игроком "желто-черных". Сообщается, что Лучкевич будет защищать цвета Александрии на правах арендного соглашения, которое рассчитано до 30 июня 2019 года.

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Игрок уже успел провести с новой командой зимние учебно-тренировочные сборы в Турции. За Александрию Валерий будет выступать под номером 17.

Напомним, ранее бельгийский Стандард объявил, что отдал Лучкевича в аренду в Александрии. Сам игрок отметил, что в украинской команды нет опции его последующего выкупа.

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