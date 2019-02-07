Барселона – Реал Мадрид – 1:1 – видео голов и обзор матча

Реал и Барселона не выявили сильнейшего в первом полуфинальном матче Кубка Испании. Смотрите видео голов и обзор матча Барселона – Реал.

Реал очень активно начал поединок и уже на 6-й минуте открыл счет, благодаря точному удару Лукаса Васкеса. Игроки Барселоны бросились спасать ситуацию, но все старания до конца первого тайма были напрасными.

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После перерыва Малком все же сумел выровнять положение, этот гол и стал последним в поединке.

Напомним, ответный матч Кубка Испании Реал – Барселона состоится в Мадриде 27 февраля.

Кубок Испании 2018/2019, 1/2 финала, первый матч

Барселона – Реал Мадрид – 1:1

Голы: Малком, 58 – Васкес, 6

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