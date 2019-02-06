16-летний украинец Шуранов подпишет контракт с Нюрнбергом

Юный форвард Нюрнберга U-17 Эрик Шуранов подпишет с немецкий клубом первый профессиональный контракт.

Как стало известно Bild, Эрик Шуранов вскоре подпишет с Нюрнбергом свой первый профессиональный контракт.

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Суперталант Эрик Шуранов имеет наибольшие шансы среди игроков молодежных команд Нюрнберга в следующие несколько лет сыграть в Бундеслиге, считает все тот же Bild.

В текущем чемпионате 16-летний украинец сыграл в составе юношеской команды Нюрнберга 13 матчей, в которых забил 12 голов. Отметим, что Шуранов заигран за юношескую сборную Украины, где отличился 4-мя голами в 3 матчах за Украину U17 в отборе к чемпионату Европы.

Ранее тренер сборной Украины U-17 Сергей Нагорняк сообщил, что в услугах молодого футболиста заинтересована мюнхенская Бавария.

К слову, отец Шуранова тоже был футболистом, который выступал за донецкий Металлург. Эрик родился не в Украине, а в Германии, так как его родители эмигрировали в эту страну 16 лет назад.

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