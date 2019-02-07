Кубок Германии: Бавария спаслась в овертайме матча против Герты, Шальке без Коноплянки уничтожил Фортуну

Состоялись очередные матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии.
Кубок Германии, 1/8 финала
Герта – Бавария – 2:3
Голы: Миттельштадт, 3, Зельке, 67 – Гнабри, 7, 49, Коман, 98
Шальке – Фортуна – 4:1
Голы: Кутучу, 30 Сане, 48, 87, Вт, 53 – Хеннингс, 71
Хольштайн – Аугсбург – 0:1
Гол: Грегорич, 85
РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:0
Гол: Кунья, 9
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Герта с Баварией устроили настоящий триллер в Берлине. Еще до свистка на перерыв команды успели обменяться голами. Во втором тайме Бавария вышла вперед, но хозяевам удалось выровнять положение и перевести игру в овертайм. Несмотря на хорошую игру Герты, Коман на 98-й минуте вывел Баварию в 1/4 финала.
Шальке прогнозируемо оказался сильнее Фортуны. Хозяева спокойно контролировали игру и сумели забить 4 мяча. Гостей хватило лишь на гол престижа. Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка провел весь матч на скамейке запасных.
Аусбургу хватило всего одного мяча, чтобы в выездном поединке переиграть Хольштайн.
Лейпциг минимально переиграл Вольфсбург и вышел в четвертьфинал турнира.