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Кубок Германии: Бавария спаслась в овертайме матча против Герты, Шальке без Коноплянки уничтожил Фортуну

00:18 27 Читати українською
Кубок Германии: Бавария спаслась в овертайме матча против Герты, Шальке без Коноплянки уничтожил Фортуну
Герта – Бавария / Фото ФК Бавария

Состоялись очередные матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Германии.

Кубок Германии, 1/8 финала

Герта – Бавария – 2:3

Голы: Миттельштадт, 3, Зельке, 67 – Гнабри, 7, 49, Коман, 98

Шальке – Фортуна – 4:1

Голы: Кутучу, 30 Сане, 48, 87, Вт, 53 – Хеннингс, 71

Хольштайн – Аугсбург – 0:1

Гол: Грегорич, 85

РБ Лейпциг – Вольфсбург – 1:0

Гол: Кунья, 9

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Герта с Баварией устроили настоящий триллер в Берлине. Еще до свистка на перерыв команды успели обменяться голами. Во втором тайме Бавария вышла вперед, но хозяевам удалось выровнять положение и перевести игру в овертайм. Несмотря на хорошую игру Герты, Коман на 98-й минуте вывел Баварию в 1/4 финала.

Шальке прогнозируемо оказался сильнее Фортуны. Хозяева спокойно контролировали игру и сумели забить 4 мяча. Гостей хватило лишь на гол престижа. Украинский вингер Шальке Евгений Коноплянка провел весь матч на скамейке запасных.

Аусбургу хватило всего одного мяча, чтобы в выездном поединке переиграть Хольштайн.

Лейпциг минимально переиграл Вольфсбург и вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок Германии1/8 финала

Герта - Бавария: Среда 06 февраля 2019

Герта
Матч окончен
2 : 3
( осн. время 2 : 2 )
Бавария
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Теги
Герта - Бавария Шальке - Фортуна Германия Кубок Германии 2018/19 РБ Лейпциг - Вольфсбург Хольштайн - Аугсбург
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