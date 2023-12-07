Наши за границей

Мудрик отличился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед, но Челси пропустил дубль от Мактоминая и проиграл. Борнмут с Забарным победил и продолжил суперсерию, Брентфорд после замены Ярмолюка проиграл Брайтону.

Довбик исчез из заявки Жироны – Цыганков узнал свою судьбу на Кубок Испании. "Подал признаки жизни": Яремчук узнал вердикт испанских СМИ после премьерного гола за Валенсию.

Украина

Роман Зозуля хотел идти на выборы президента УАФ – экс-футболист Днепра жестко наехал на Шевченко. Минай устроил грандиозную чистку – команду Любеновича покинул капитан и еще четыре игрока. Шаран стал претендентом на должность наставника Зари.

Мир

Ман Сити с двумя ударами проиграл Астон Вилле – "горожане" не выиграли в 4-м матче подряд и опустились на 4-ю позицию. Ливерпуль дожал худшую команду АПЛ и не пустил в отрыв Арсенал.

Бавария официально объявила о подписании сенсационного обидчика Барселоны. Реал предпримет последнюю попытку подписать Мбаппе. Куртуа решил пренебречь Бельгией из-за Реала – потенциальный соперник Украины на Евро-2024 теряет одну из главных звезд.