Руководство Реала все еще не оставляет надежды привлечь в свою команду нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Будущее одного из самых талантливых футболистов современности до сих пор не решено. Действующее соглашение Килиана Мбаппе с ПСЖ истекает летом 2024 года. Продлевать его он не захотел и уже в январе следующего календарного года сможет открыто начать переговоры с любым клубом.

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Реал уже несколько раз пытался подписать Килиана Мбаппе, впрочем, все попытки провалились. Президент мадридцев, несмотря на неудачи, до сих пор считает, что француз это весомый вклад в будущее его команды, поэтому сделает еще одну попытку привлечь 24-летнего игрока.

Согласно информации AS, руководство Реала 1 января направит Мбаппе свое предложение. На размышления мадридцы дадут французу лишь 15 дней. Если нападающий затянет с ответом, "сливочные" окончательно закроют этот файл и больше не будут возвращаться к теме Мбаппе.

Другим вариантом для усиления атаки Реала является Эрлинг Холанд. Высокая клаусула норвежца чинит препятствия, но мадридцы считают, что смогут уговорить форварда Манчестер Сити. Тем более, что Холанд в Мадриде может воссоединиться со своим другом Джудом Беллингемом, с которым выступали вместе за Боруссию. Оба игрока до сих пор поддерживают тесные отношения.

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