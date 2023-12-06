"Летучие мыши" в напряженном матче добыли путевку в 1/16 финала Кубка Испании, обыграв Аросу 1:0. Единственный мяч в матче забил Роман Яремчук. Для украинца гол стал дебютным за Валенсию с момента перехода.

Дебютный гол Яремчука и чудо-сейвы Доменека – обзор матча Ароса – Валенсия в Кубке Испании

Испанская пресса оценила выступление нападающего "летучих мышей", но Яремчуку не суждено было стать лучшим. Самые высокие оценки получил голкипер Валенсии Хауме Доменек. Выступление украинца оценили преимущественно в шесть баллов.

Plaza Deportiva (6): "Нападающий должен забивать, и Яремчук наконец это сделал. Кроме гола, он выиграл несколько индивидуальных поединков, пользуясь своей силой".

Super Deporte (6): "Нападающий в футболке Валенсии наконец-то стал автором гола. Яремчук хорошо двигался, особенно спиной к воротам".

Relevo : "Роман Яремчук подает признаки жизни. Валенсия победила Аросу со счетом 1:0. Лучшей новостью, пожалуй, единственной, кроме прохода в следующий раунд, стал именно гол украинца, которого долго ждали. Яремчук казался более активным, чем в других матчах, демонстрировал смелость, которой мы не видели до сих пор. Бараха попросил своих игроков сделать шаг вперед и Роман его сделал".

Напомним, что Роман Яремчук выступает за Валенсию на правах аренды из Брюгге. За "летучих мышей" украинец сыграл в 11 матчах.

Яремчук забил победный гол, получил желтую за толкотню и травмировался – Валенсия на огороде вымучила 1/16 Кубка Испании