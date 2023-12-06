Челси сравнял счет в игре с Манчестер Юнайтед в конце первого тайма – голом отметился Коул Палмер. Результативная передача же в активе Михаила Мудрика.

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Украинец получил мяч на половине поля соперника и заметил врывание партнера вблизи штрафной. Палмер сыграл хитро, обманными движениями пошив в дураки сразу трех защитников МЮ, и пробив из-под одного из них в дальний угол. Онана не успел среагировать на слабый, но очень точный удар.

Добавим, что первый тайм поединка завершился ничьей (1:1) – Мактоминай на 19 минуте вывел "красных дьяволов" вперед. На старте поединка Бруну Фернандеш не реализовал пенальти.