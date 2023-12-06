Бельгийцы получили прямую путевку на чемпионат Европы, который пройдет летом 2024 года в Германии. Доменико Тедеско придется обходиться на турнире без Тибо Куртуа, который восстанавливается сейчас от разрыва крестообразной связки.

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Как информирует Madrid Xtra, голкипер уведомил руководство Реала, что не собирается отправляться на Евро-2024 со своей национальной командой. Куртуа планирует летом продолжать свое восстановление и посвятить время набору формы, чтобы полностью быть готовым играть за мадридцев в сезоне 2024/25.

Напомним, что сборная Бельгии находится в группе E. Если сборная Украины выйдет на чемпионат Европы через плей-офф Лиги наций, то попадет в группу к бельгийцам. Для этого команде Реброва придется обыграть Боснию и Герцеговину, а затем победителя пары Израиль – Исландия.

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