"Насколько мне известно, киевское Динамо сейчас было очень заинтересовано в приобретении Александра Пихалёнка. В СК Днепр-1 финансовые проблемы, ему очень нужны деньги, поэтому клуб вынужден распродавать своих ведущих игроков. О 10, 15 или 150 миллионов за Пихалёнка речи не идет. Я слышал, что согласовали или обсуждали цифру в 2,5 млн. Я не знаю, долларов или евро. Это не важно.

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Но Пихалёнок в свое время перешел в СК Днепр-1 из Шахтера. В соглашении между клубами был прописан пункт, что в случае трансферного предложения по Пихалёнку, которое устроит СК Днепр-1, днепряне должны поставить в известность Шахтер. Если Шахтер готов повторить это предложение, то у Шахтера будет правило "первой ночи" на трансфер футболиста.

Условно говоря, выходит на СК Днепр-1 Манчестер Сити и говорит: "Мы даем за Пихалёнка 5 млн евро". СК Днепр-1 обязан сообщить об этом Шахтеру, и те говорят: "Мы также даем 5 млн, он нужен нам". Получается, условно Реал дает за Пихалёнка 45 млн евро. Тут Шахтер не хочет давать 45 млн за Пихалёнка – продавайте. То есть вот такой был пункт в трансфере Пихалёнка в СК Днепр-1 прописан, что-то вроде этого.

Насколько я слышал, Шахтер Пихалёнка не рассматривал как опцию. У них в принципе в центре поля игроков хватает, только за 15 млн Марлона Гомеса приобрели. Судаков есть, Бондаренко, Крыськив, Марлон Гомес. Педринью они возвращают, ему также место на поле надо будет искать. Плюс молодая звездочка Цуканов есть, о котором много говорят. Поэтому я не сказал бы, что центральный полузащитник для Шахтера – критическая позиция.

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Я никогда не слышал особо, что Пихалёнок входил в сферу интересов Шахтера, вспоминая и отматывая то, что было в течение сезона. Насколько я понимаю, Пихалёнка Шахтер не рассматривал. Но, как утверждает мой Whats App, как только Ринат Леонидович узнал, что Пихалёнок может перейти в Динамо, то ситуация кардинально изменилась, и Саша резко стал нужен Шахтеру.

Я в этом контексте вспоминаю историю трансфера Марко Девича из Металлиста в Шахтер. Там же какая была ситуация: он переходил в Динамо, Ахметов об этом узнал, перебил предложение и перехватил Девича на финишной линии. Я бы не решился говорить, что Девич как футболист тогда был критически нужен Шахтеру. В конце концов, он тогда даже сезон не сыграл. Самое главное в этой истории было, что он не достался киевскому Динамо. Вот так выглядела принципиальная конкуренция в золотой век украинского футбола. То, что сейчас с трансфером Пихалёнка происходит, на самом деле очень напоминает ту ситуацию 12-летней давности", – поделился Вацко в программе Вацко On Air.

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