Дортмундская Боруссия в рамках финала Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 сыграет с мадридским Реалом. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид проведут 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO. Поединок рассудит Славко Винчич (Словения).

Вся Германия мечтала о римейке Дер Классикера на Уэмбли, когда в финале ЛЧ встретились Бавария и дортмундская Боруссия, однако мюнхенцы подвели – не в последнюю очередь из-за незасчитанного гола на последних секундах матча с Реалом. Честь страны теперь будет защищать команда, которая заняла пятую позицию в Бундеслиге.

Матч от-от почнеться, а чипсів до пива ще немає? Оберіть Lay’s – спонсора Ліги чемпіонів та один з найпопулярніших брендів картопляних чипсів, що живе в серцях споживачів у більш ніж 100 країнах світу. Хрусткі та неймовірно смачні чипси, виготовлені зі 100% якісної української картоплі, додадуть особливої атмосфери при перегляді матчу. Є Lay’s? Буде футбол!

Украина имеет свой интерес в финале

По крайней мере, его имеют фаны Шахтера. В случае победы Реала "горняки" получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, да еще и попадут во вторую корзину при жеребьевке. Впрочем, если вы болеете за Дортмунд, то не следует слишком переживать муками выбора.

В случае триумфа Боруссии донетчане проведут лишь один раунд квалификации. Потенциальными соперниками прямо сейчас являются Ференцварош, Галатасарай, Слован, Карабах, Янг Бойз и братиславский Слован. Шахтер должен проходить таких соперников, если действительно достоин группы ЛЧ – хотя хотелось бы избежать лишних нервов.

До вчерашних новостей украинских болельщиков интересовали не столько коэффициенты, сколько судьба Лунина. Андрей если и не протянул Реал до финала ЛЧ, то точно стал одним из главных героев сезона – вот только Куртуа успел восстановиться от повреждения. Тибо еще и успел продемонстрировать прекрасную форму, хотя с Бетисом случился небольшой ляп.

Карло Анчелотти держал интригу до последнего, хотя последние тенденции намекали на выбор Куртуа. Болельщики Реала больше хотели видеть Лунина, однако противостояние получило неожиданный и резкий финал – наш земляк подхватил грипп В. Он даже не должен был лететь в Лондон, но в последний момент энтранадор "сливочных" сообщил, что украинец переболел и будет в запасе.

Боруссия – терпеливый андердог, которого не следует недооценивать

Дортмунд близок к своему второму триумфу в Лиге чемпионов. Впервые это случилось в 1997 году, когда в мюнхенском (!) Финале удалось одолеть Ювентус (3:1). Путь той Боруссии чем-то напоминал путь нынешней, ведь тогда тоже повезло со жребием после выхода из группы – а битва с МЮ в полуфинале по сюжету несколько напоминала противостояние с ПСЖ.

Впрочем, подопечным Эдина Терзича по дороге на Лондон пришлось выжить в "группе смерти" с ПСЖ, Ньюкаслом и Миланом, а в четвертьфинале ЛЧ немцы неожиданно вынесли Атлетико. Это стало возможным благодаря незаурядным волевым качествам – и в Мадриде, и с ПСЖ в плей-офф пришлось выдержать огромное давление, прежде чем забить и переломить ход встречи. А потом снова приходилось терпеть.

Например, Хуммельс в первой битве с парижанами выиграл 9 из 11 единоборств, выполнил 12 возвратов мяча, 2 перехвата и 3 выноса. Вингеру Адееми, в свою очередь, пришлось выдержать 14 атак через свой фланг, однако он доигрывал в обороне до последнего – как следствие, отсюда французы получили только 0,35 xG.

Волевые качества – это не просто слова. Мы их видели на практике. В последних трех матчах ЛЧ "шмели" продемонстрировали выдающийся оборонительный перфоменс, с чрезвычайно высокой интенсивностью прессинга, единоборств и подборов. И при этом Боруссия допустила считанное количество ошибок.

Команду могли несколько подводить стратегические решения вроде ухода в низкий блок в схеме 5-4-1, вследствие которого ПСЖ едва не уничтожил дортмундцев. На тактическом же уровне коллектив выполнял задачи с нетипичной для себя дисциплинированностью и эффективностью. В Бундеслиге подопечные Эдина Терзича так круто не играли, однако на решающие матчи футболисты смогли собраться – хотя в них никто не верил.

Кстати, о тактике. Тренерский штаб Боруссии продемонстрировал крутую подготовку к соперникам – например, команда манипулировала давлением ПСЖ через качества Хуммельса, которому удавалось стягивать на себя нескольких оппонентов и отдавать в свободную зону. Кроме того, шикарно работали подстраховки от вингеров.

Stop that Hummels. pic.twitter.com/qb7tR2pySL - Stop That Football (@stopthatfooty) 3 мая, 2024

В атаке же круто использовали экстра-уровень пасинга центрбеков – Хуммельс хорош внизу, а Шлоттербек лучший центрбек в Европе по качеству лонгболов. И за них есть кому цепляться (в частности, Фюллькругу). Кроме того, работали изоляции для Санчо, а тот благодарил десятками обыгрышей на дриблинге.

Победная тактика представляет собой и главный минус Боруссии. Команда тратит слишком много сил, а кадровой глубины не хватает. Особенно когда в соперниках будет Реал. После 60-70-й минуты дортмундцы вынуждены убавлять в интенсивности и садиться в низкий блок – а тогда уже приходится молиться богу стоек.

Финал ЛЧ-2024 станет последним для Марко Ройса в роли футболиста Боруссии. Конечно же, нейтральным фанатам хочется, чтобы легендарный капитан устроил last dance и наконец выиграл что-то значимое. Предпосылки не такие уж и нулевые – в последнем туре чемпионата Ройс забил со штрафного и отдал ассист. Конечно, Марко уже не бежит, но есть вещи, которые остаются с мастерами до старости.

W sobotę pożegnanie Marco Reus z BVB. Strzelił dla niej wiele wspaniałych goli, najbardziej klasyczne to chyba te wewnętrzniakiem z dystansu, gdy piłka odkręcała się w stronę dalszego słupka.



Ale to... No, to było cudownie subtelne.pic.twitter.com/L2RFuILNa7 - Marcin Borzęcki (@m_borzecki) 30 мая, 2024 г

Мадрид – фаворит. "Сливочных" ничем не испугать.

"Королевский клуб" славится своей игровой непотопляемостью. Реал пытались проверять всеми тактическими способами, но все равно подопечные Карло Анчелотти добрались до финала. Команда так и не проиграла ни одного матча в нынешнем сезоне ЛЧ.

¡Ya ha empezado la mejor cobertura de la final de Champions en #RMTV y #RMPlay!#APorLa15 | #UCLfinal - Реал Мадрид К.Ф. (@realmadrid) 30 мая, 2024

Против РБ Лейпцига пришлось работать без номинальных центрбеков, однако бешеный прессинг немцев удалось погасить стерильным владением, упрощением атаки и насыщением центральной части поля. Против Ман Сити же сработал неожиданный ход Карло Анчелотти – он сдвоил левый фланг, поставив туда и Родриго, и Винисиуса. Как следствие, команда забила три гола, хотя и пропустила столько же.

На выезде же Реал выставил максимально компактный 4-4-2, умело перестраивался на пятерку через опускание Феде и выполнял ситуативные выдвижения на соперника с мячом. Особенно выделялся Джуд, который выдал 146 высокоинтенсивных действий с давлением на оппонента.

Кроме того, мадридцы умело тушили "пожары". Сначала они нивелировали фактор сильной игры Аканджи в опорной зоне, заставив Сити искать другой вариант действий. Пеп попытался давить через левый фланг, выпустив Доку, но Карло сразу же бросил под него свежего Васкеса. Реал не давал возить себя в одном рисунке, заставляя соперника постоянно что-то придумывать по ходу игры.

Самый сложный экзамен пришлось сдать с Баварией. Томас Тухель и менял позиции вингеров, и использовал несколько схем в развитии и завершении атаки, и путал оборону Реала открываниями Сане и Киммиха в зоны между несколькими футболистами.

Был и рискованный стиль в позиционной атаке, и "автобус", и контратаки – на каждом из этапов мадридцы получали проблемы и даже пропускали голы. Впрочем, подопечные Карло Анчелотти все равно переламывали ход игры.

При этом Реал разрывал соперника разными способами. Были и традиционные забросы на ход Винисиусу, и сдвоение флангов, и нашествие и хитрые смещения между линиями под элегантные пасы Крооса. Последний вообще стал чит-кодом "сливочных", выдавая 98-99% точности передач под бешеным давлением. Ну почему Тони завершает карьеру?

Подробно описывать каждый тактический ход не станем – важно, что все они работали и приносили результат. Команда выкручивалась из затруднительной ситуации, находила слабое звено и наказывала чуть ли не за каждую ошибку. Словом, снова можем говорить о магии ЛЧ и Реала.

Кадровая ситуация

Кроме Лунина, мадридцы не могут рассчитывать на травмированных Алабу и Чуамени. Правда, Орельен попал в заявку, однако Карло Анчелотти уточнил – француз не сыграет. Других потерь в составе "сливочных" нет.

У Боруссии же ситуация стабильная. В лазарете остались Бенсебаини, Морей и Дюранвиль. Ничего критического.

Ориентировочные составы на матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид

Боруссия Дортмунд: Кобель – Рюерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Забитцер, Джан – Санчо, Брандт, Адееми – Мален

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Камавинга, Кроос – Беллингем – Родриго, Винисиус

Прогноз "Футбол 24" – 1:3

Боруссия благодаря куражу, самоотдаче и очень качественной оборонительной подготовке способна попить крови. Ожидать легкой победы фаворита в Лондоне не следует. Интрига будет жить долго, вот только для победы в ЛЧ этого мало. Подопечным Эдина Терзича необходимо победить Реал, причем желательно не затягивать до овертаймов – силы начнут покидать команду уже после 70-й минуты.

Дортмундская "Боруссия" не ездила так далеко в этом сезоне Лиги чемпионов, чтобы быть просто свидетелями того, как мадридский "Реал" поднимает трофей в рекордно длинный 15-й раз, тренер Эдин Терзич клятвенно пообещал. https://t.co/VM7PWG9N2A pic.twitter.com/7k5Q59qWQI - findbestbet- Лучшие спортивные ставки и последние обновления (@Find_Best_Bet) 31 мая, 2024

Как же прибить Мадрид? В течение плей-офф выделились два пути. Первый предложил Манчестер Сити – надо создавать грандиозное количество моментов, увеличив количество шансов на ошибку испанцев. Очевидно, что Дортмунд на это не способен.

Второй путь – следует оказывать целостный прессинг с высокой линией обороны (а не с дырами и с половинчатостью, как у Баварии). Вот только Реал выходит из-под давления едва ли не лучше всего за всю историю футбол. Это раз. И два – поднимая линию обороны и втягиваясь на половину поля мадридцев, ты подвергаешься убийственным контратакам.

Боруссия прошла ПСЖ и Атлетико благодаря большим проблемам обеих команд в позиционном наступлении и в прессинге. И все равно немцам повезло. Реал же идеален во всех режимах, поэтому мы поставим на победу "королевского клуба" – "шмели" и так получили от этого сезона слишком много.

"Биологическое оружие против Лунина" – самая большая несправедливость сезона в ЛЧ, но украинец даже здесь спасает репутацию Реала