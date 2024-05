Матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид проведут 1 июня на стадионе Уэмбли в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени. Смотреть игру онлайн можно на MEGOGO. Поединок рассудит Славко Винчич (Словения).

Вся Германия мечтала о римейке Дер Классикера на Уэмбли, когда в финале ЛЧ встретились Бавария и дортмундская Боруссия, однако мюнхенцы подвели – не в последнюю очередь из-за незасчитанного гола на последних секундах матча с Реалом. Честь страны теперь будет защищать команда, которая заняла пятую позицию в Бундеслиге.

Украина имеет свой интерес в финале

По крайней мере, его имеют фаны Шахтера. В случае победы Реала "горняки" получат прямую путевку в групповой этап Лиги чемпионов, да еще и попадут во вторую корзину при жеребьевке. Впрочем, если вы болеете за Дортмунд, то не следует слишком переживать муками выбора.

В случае триумфа Боруссии донетчане проведут лишь один раунд квалификации. Потенциальными соперниками прямо сейчас являются Ференцварош, Галатасарай, Слован, Карабах, Янг Бойз и братиславский Слован. Шахтер должен проходить таких соперников, если действительно достоин группы ЛЧ – хотя хотелось бы избежать лишних нервов.

До вчерашних новостей украинских болельщиков интересовали не столько коэффициенты, сколько судьба Лунина. Андрей если и не протянул Реал до финала ЛЧ, то точно стал одним из главных героев сезона – вот только Куртуа успел восстановиться от повреждения. Тибо еще и успел продемонстрировать прекрасную форму, хотя с Бетисом случился небольшой ляп.

Карло Анчелотти держал интригу до последнего, хотя последние тенденции намекали на выбор Куртуа. Болельщики Реала больше хотели видеть Лунина, однако противостояние получило неожиданный и резкий финал – наш земляк подхватил грипп В. Он даже не должен был лететь в Лондон, но в последний момент энтранадор "сливочных" сообщил, что украинец переболел и будет в запасе.

Боруссия – терпеливый андердог, которого не следует недооценивать

Дортмунд близок к своему второму триумфу в Лиге чемпионов. Впервые это случилось в 1997 году, когда в мюнхенском (!) Финале удалось одолеть Ювентус (3:1). Путь той Боруссии чем-то напоминал путь нынешней, ведь тогда тоже повезло со жребием после выхода из группы – а битва с МЮ в полуфинале по сюжету несколько напоминала противостояние с ПСЖ.

Впрочем, подопечным Эдина Терзича по дороге на Лондон пришлось выжить в "группе смерти" с ПСЖ, Ньюкаслом и Миланом, а в четвертьфинале ЛЧ немцы неожиданно вынесли Атлетико. Это стало возможным благодаря незаурядным волевым качествам – и в Мадриде, и с ПСЖ в плей-офф пришлось выдержать огромное давление, прежде чем забить и переломить ход встречи. А потом снова приходилось терпеть.

Например, Хуммельс в первой битве с парижанами выиграл 9 из 11 единоборств, выполнил 12 возвратов мяча, 2 перехвата и 3 выноса. Вингеру Адееми, в свою очередь, пришлось выдержать 14 атак через свой фланг, однако он доигрывал в обороне до последнего – как следствие, отсюда французы получили только 0,35 xG.

Волевые качества – это не просто слова. Мы их видели на практике. В последних трех матчах ЛЧ "шмели" продемонстрировали выдающийся оборонительный перфоменс, с чрезвычайно высокой интенсивностью прессинга, единоборств и подборов. И при этом Боруссия допустила считанное количество ошибок.

Команду могли несколько подводить стратегические решения вроде ухода в низкий блок в схеме 5-4-1, вследствие которого ПСЖ едва не уничтожил дортмундцев. На тактическом же уровне коллектив выполнял задачи с нетипичной для себя дисциплинированностью и эффективностью. В Бундеслиге подопечные Эдина Терзича так круто не играли, однако на решающие матчи футболисты смогли собраться – хотя в них никто не верил.

Кстати, о тактике. Тренерский штаб Боруссии продемонстрировал крутую подготовку к соперникам – например, команда манипулировала давлением ПСЖ через качества Хуммельса, которому удавалось стягивать на себя нескольких оппонентов и отдавать в свободную зону. Кроме того, шикарно работали подстраховки от вингеров.

В атаке же круто использовали экстра-уровень пасинга центрбеков – Хуммельс хорош внизу, а Шлоттербек лучший центрбек в Европе по качеству лонгболов. И за них есть кому цепляться (в частности, Фюллькругу). Кроме того, работали изоляции для Санчо, а тот благодарил десятками обыгрышей на дриблинге.

Победная тактика представляет собой и главный минус Боруссии. Команда тратит слишком много сил, а кадровой глубины не хватает. Особенно когда в соперниках будет Реал. После 60-70-й минуты дортмундцы вынуждены убавлять в интенсивности и садиться в низкий блок – а тогда уже приходится молиться богу стоек.

Финал ЛЧ-2024 станет последним для Марко Ройса в роли футболиста Боруссии. Конечно же, нейтральным фанатам хочется, чтобы легендарный капитан устроил last dance и наконец выиграл что-то значимое. Предпосылки не такие уж и нулевые – в последнем туре чемпионата Ройс забил со штрафного и отдал ассист. Конечно, Марко уже не бежит, но есть вещи, которые остаются с мастерами до старости.

W sobotę pożegnanie Marco Reus z BVB. Strzelił dla niej wiele wspaniałych goli, najbardziej klasyczne to chyba te wewnętrzniakiem z dystansu, gdy piłka odkręcała się w stronę dalszego słupka.



Ale to... No, to było cudownie subtelne.pic.twitter.com/L2RFuILNa7