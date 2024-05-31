"Когда Серлот забил четыре Реалу, это для меня было немного шоком. В первом круге я его вообще не видел. Реальными конкурентами я видел Левандовски, Беллингема, Майораля и Будимира. Они были фаворитами и забивали через матч. Когда я имел голов 14, то у них было по 15, а у Сёрлота 8-9, наверное. Я не смотрел на него. Это хороший игрок, но я смотрю статистику, а его нет.

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Когда Мичел заменил меня в матче с Валенсией, я подумал, что все нормально в матче Вильярреала с Реалом. Он ко мне подходит и говорит, что Сёрлот забил четыре. Я сначала не поверил, думал, что он меня хочет подколоть. Когда он сказал, что это серьезно, я спросил: "А почему ты меня заменил тогда?" У меня было еще 12 минут, хотя бы один гол еще можно было бы забить.

Я посмотрел – он забил 3 гола за 6 минут. Думаю, что там творится. Сразу посмотрел кто там на воротах. А там Лунин. Думаю, ладно, посмотрю еще защитников. А там Милитао после травмы. Ошибка Вильярреала в том, что они не давали Сёрлоту бить пенальти", – поделился Довбик в интервью журналисту Игорю Цыганыку.

Напомним, что Довбик стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, забив в итоге 24 гола. Украинец опередил на 1 мяч Александра Сёрлота, который в предпоследнем туре наколотил 4 гола в ворота Реала, которые защищал Андрей Лунин.

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