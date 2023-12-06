На своем официальном сайте мюнхенцы сообщили о том, что достигли соглашения с Гранадой по поводу окончательного трансфера 22-летнего игрока.

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Брайан Сарагоса подписал контракт с Баварией до 2029 года. В сезоне 2023/24 он продолжит выступать за Гранаду на правах аренды. Ранее сообщалось, что испанский клуб получит за своего футболиста 15 миллионов евро.

В текущем сезоне за "насридов" Сарагоса сыграл в 14 матчах, в которых оформил пять голов и отдал две результативные передачи.

Брайан стал героем матча против Барселоны. В ворота каталонцев он забил дубль и помог Гранаде добыть ничью.

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