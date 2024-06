Финал турнира сильнейших команд Европы – это едва ли не лучший футбольный праздник. Однако иногда в истории случается, когда светлые события переплетаются с трагедией.

Воспитанный улицей бомбардир, о котором мечтал Реал: как Милутинович стал лучшим в Европе

Футбол 24 совместно с партнером HLIBNY DAR рассказывает о финале Кубка европейских чемпионов, в котором звезда Платини сияла на полную, но ее свет поглотил "самый темный день" в истории европейского футбола.

Встреча непобедимых

Ювентус и Ливерпуль образца 84-85 были настоящими голевыми машинами. У туринцев на острие действовали Платини, Росси и Бонек, зато страшным сном соперников Ливерпуля были легендарные Далглиш и Раш. Когда стало понятно, что они встретятся в финале, то ожидание противостояния достигло апогея.

Юве дошел до финала абсолютно без проблем. Тампере и Грасхоппер были не теми соперниками, которые могли что-то навязать туринцам, а в дуэлях со Спартой и Бордо туринцы не пропустили ни одного гола. Платини и Ко шагали к трофею ну очень уверенно.

Впрочем, путь Ливерпуля к матчу года не очень отличался. Подопечные Джо Фегана не слишком чувствовали сопротивление Леха, Бенфики, Аустрии и Панатинаикоса, ни разу не возникал вопрос об интриге. На этот раз в финал дошли действительно сильнейшие, поэтому этой встречи с нетерпением ждал весь футбольный мир.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

Будь на стороні переможців вже сьогодні! HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Жадность ценой в жизнь

Финальный матч Кубка европейских чемпионов принимал бельгийский стадион Эйзель. Чем думали организаторы – загадка, ведь он не хвастался вместимостью и был в ужасном состоянии. Старая арена была худшим местом для матчей подобного масштаба.

Руководство Ливерпуля еще до игры просило перенести матч на другой стадион. УЕФА отвергало все аргументы – матч примет Эйзель. На далеко не самые крепкие трибуны впихнули до 60 тысяч болельщиков, из-за спекулянтов поклонники Юве и Ливерпуля оказались рядом.

За час до матча фанаты мерсисайдцев прорвали полицейский кордон и атаковали тиффози Ювентуса. Началась драка, паника, одна из трибун рухнула. 39 человек погибло, более 600 получили повреждения. "Самый черный день" в истории европейского футбола, как еще долго будет писать пресса.

Show must go on

Футбольных чиновников не научила даже трагедия: права на трансляцию были проданы, все ждут, значит, матч состоится. Футболисты были шокированы: выходить на едва ли не самый важный матч в жизни после такого? Они переглядывались в своих раздевалках, надеясь, что это шутка. Но это была реальность: надо выходить на поле.

Трагедия повлияла на игроков, поединок команд-хищников выглядел как матч Второй лиги, который нужно во что бы то ни стало "засушить". Платини реализовал пенальти и даже радовался забитому голу вместе с партнерами, но это было не то, чего он ожидал. тень трагедии покрыла апогей карьеры, и не в его силах было что-то изменить. Скромные 1:0 – и француз вместе с партнерами радуется кубку в руках.

Интересно, что к себе и организаторам матча УЕФА не имел особых претензий, а вот дисквалифицировать английские команды – запросто. Фактически бан продержался всего год. Впоследствии Платини сам возглавит УЕФА, и будет писать новую историю европейского футбола.