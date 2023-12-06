Игорь Солдат, Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов и Богдан Чуев больше не являются игроками Миная.

Минай официально объявил о прекращении сотрудничества с 5 футболистами. Команду Любеновича покинули: Игорь Солдат, Александр Бандура, Сергей Панасенко, Дмитрий Немчанинов и Богдан Чуев.

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Стоит отметить, что Минай не будет играть до конца года, поскольку матч с ЛНЗ было решено перенести на весну.

Напомним, закарпатцы занимают последнюю строчку УПЛ, отставая от зоны переходных матчей на 6 очков. Недавно клуб сменил главного тренера Владимира Шарана на Желько Любеновича.

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