Бывший наставник Александрии и Миная Владимир Шаран имеет несколько вариантов продолжения карьеры после ухода из закарпатского клуба.

Владимир Шаран стал одним из претендентов на должность главного тренера Зари, сообщает Sport.ua.

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Впрочем, специалист значительно ближе к работе в Левом берегу из Первой лиги. Отмечается, что Шарана приглашали в киевский клуб еще прошлым летом, но тогда он был связан соглашением с Минаем. Левый берег претендует на выход в УПЛ, поэтому приглашение такого именитого наставника является логичным ходом.

Шаран ранее сотрудничал с президентом клуба (Николай Лавренко приглашал его в статусе игрока в Полиграфтехнику) и наставником команды Виталием Перваком (долгое время был ассистентом Шарана в Александрии).

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