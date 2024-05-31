ПСЖ не может договориться о трансфере Кварацхелии – предложенная сумма за игрока оказалась слишком маленькой
ПСЖ продолжает работать над трансфером вингера Наполи Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает Corriere dello Sport, парижский клуб уже предложил итальянцам 100 миллионов евро за Кварацхелию. Однако Наполи отклонил это предложение и не собирается рассматривать никакие суммы, меньше 150 миллионов евро.
ПСЖ выбрал неожиданную замену Мбаппе – парижане могут подкинуть деньжат на трансферы Судакова и Довбыка
Важно отметить, что сам Кварацхелия уже согласился на трансфер в Париж. Ранее вингером также интересовалась Барселона.
К слову, 23-летний грузин перешел в Наполи в июле 2022-го за 13 миллионов евро. В этом сезоне Кварацхелия забил 11 голов и отдал 9 ассистов в 45 матчах, его контракт действует до лета 2027 года.
Наполи расписал ничью с Лечче – Партенопейцы завершили сезон десятыми с позорной безвыигрышной серией