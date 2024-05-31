Как сообщает Corriere dello Sport, парижский клуб уже предложил итальянцам 100 миллионов евро за Кварацхелию. Однако Наполи отклонил это предложение и не собирается рассматривать никакие суммы, меньше 150 миллионов евро.

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Важно отметить, что сам Кварацхелия уже согласился на трансфер в Париж. Ранее вингером также интересовалась Барселона.

К слову, 23-летний грузин перешел в Наполи в июле 2022-го за 13 миллионов евро. В этом сезоне Кварацхелия забил 11 голов и отдал 9 ассистов в 45 матчах, его контракт действует до лета 2027 года.

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