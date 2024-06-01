Голкипер Динамо Георгий Бущан поддерживает статус одного из главных шутников в сборной Украины.

– В лагерь сборной прибыл Пичичи. Как голкипер скажи – в чем секрет успеха Довбика?

– Я еще полгода назад "прокачал" его бутсы и сказал, что он назабивает голов, выиграет эту награду. Конечно, в этом и есть секрет его успеха.

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Прогноз на финал ЛЧ? Андрей Лунин, видимо, не играет из-за болезни. К сожалению, потому что он провел хороший сезон. Поэтому я, видимо, буду за Боруссию, – признался Бущан в комментарии пресс-службе УАФ.

Напомним, для полноценного состава сборной Украины не хватает лишь Лунина. Сегодня его Реал попытается выиграть свой 15-й Кубок/Лигу чемпионов. Стартовый свисток финала мадридцев против Боруссии запланирован на 22:00 по киевскому времени.

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