Жером Боатенг стал игроком ЛАСКа, сообщает официальный сайт клуба. Защитник на правах свободного агента подписал контракт на два года и будет конкурировать с Максимом Таловеровым.

Боатенг имеет ужасную репутацию. Его обвиняют в психологическом и физическом насилии над женщинами. Одна из бывших Жерома совершила суицид, другая – подала иск в суд.

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Футболиста еще в 2022-м признали виновным, но из-за нарушений во время судебного процесса расследование пришлось проводить заново. Новый суд начнется 14 июня.

С поведением защитника не могут мириться даже родные. Мать признавалась, что Жером ужасно обращается с женщинами, а брат Кевин-Принс полностью отстранился от преступника.

Боатенг выиграл с Баварией две Лиги чемпионов и девять Бундеслиг, а также стал чемпионом мира с Германией в 2014-м. Предыдущие сезоны он провел в Лионе, а последние полгода играл за Салернитану.