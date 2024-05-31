Боатенг перед судом стал конкурентом Таловерова в Австрии
Немецкий центрбек Жером Боатенг сумел найти новый клуб, несмотря на ужасную репутацию.
Жером Боатенг стал игроком ЛАСКа, сообщает официальный сайт клуба. Защитник на правах свободного агента подписал контракт на два года и будет конкурировать с Максимом Таловеровым.
Боатенг имеет ужасную репутацию. Его обвиняют в психологическом и физическом насилии над женщинами. Одна из бывших Жерома совершила суицид, другая – подала иск в суд.
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Футболиста еще в 2022-м признали виновным, но из-за нарушений во время судебного процесса расследование пришлось проводить заново. Новый суд начнется 14 июня.
С поведением защитника не могут мириться даже родные. Мать признавалась, что Жером ужасно обращается с женщинами, а брат Кевин-Принс полностью отстранился от преступника.
Боатенг выиграл с Баварией две Лиги чемпионов и девять Бундеслиг, а также стал чемпионом мира с Германией в 2014-м. Предыдущие сезоны он провел в Лионе, а последние полгода играл за Салернитану.