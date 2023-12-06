Англия, АПЛ, 15-й тур

Фулхем – Ноттингем Форест – 5:0

Голы: Ивоби, 30, 74, Хименес, 34, 55, Керни, 86

Шеффилд Юнайтед – Ливерпуль – 0:2

Голы: ван Дейк, 37, Соболслай, 90+5

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Фулхэм на своем поле камня на камне не оставил от ближайшего преследователя в турнирной таблице Ноттингем Форест. Лондонцы еще до перерыва отгрузили в ворота соперника два гола, а во второй половине встречи забили еще трижды – по дублю в свой актив записали Ивоби и Хименес. Победа принесла "котеджерам" 18 очков и подняла на двенадцатую строчку, Ноттингем с 13-ю пунктами опустился на 16-ю ступень.

В еще одном матче Ливерпуль на выезде одержал непростую победу над Шеффилд Юнайтед. Макейти в начале встречи мог выводить хозяев вперед, но с его ударом по центру Келлехер справился. На перерыв мерсисайдцы ушли побеждая – незадолго до свистка ван Дейк сумел точно замкнуть подачу с углового. Салах после отдыха должен был снимать вопрос о победителе, но кипер Шеффилда сумел потянуть его удар под перекладину. Несмотря на огромное преимущество болельщики "красных" выдохнули лишь в добавленное время, когда окончательную точку в матче поставил Собослай. Как следствие, Ливерпуль набрал 34 очка и продолжает преследовать Арсенал, расстояние до которого составляет два пункта. Шеффилд с 5 баллами по-прежнему последний.

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