Манчестер Сити в трех последних турах встретился с Челси, Ливерпулем и Тоттенхэмом, не сумев выиграть ни разу. "Горожане" расписали три подряд ничьи, чем воспользовался Арсенал – "канониры" закрепились на вершине, оторвавшись на шесть очков. Впрочем, дистанцию можно было сократить, обыграв Астон Виллу в Бирмингеме.

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Пеп Гвардиола не стал мудрствовать со схемой, выставив привычные 3-2-4-1, однако каталонец сделал несколько серьезных кадровых решений. На такой важный матч в опорную зону поставить Стоунза, которого не было на поле месяц. Альварес же расположился на позиции левого инсайда, в то время как его привычную позицию справа занял Рико.

Что наиболее важно, Ман Сити потерял Родри (тот был дисквалифицирован) и Доку (у него травма). Без них эффективность футбола "горожан" оказалась катастрофической. В первые минут 20 команда еще неплохо двигалась, однако потом гости сдулись – они допускали колоссальное количество потерь и вообще не обостряли. Первый тайм подопечные Гвардиолы завершили с двумя ударами по воротам.

Они произошли в одной атаке. На 11-й минуте Фоден разрезным пасом запустил Холанда на левый край штрафной, а тот пробил в дальний угол. Мартинес парировал, однако Сити продолжил вторым темпом – на Эрлинга пошла подача с правого фланга, а тот запер ударом головой в ближнюю девятку. Мартинес спас и здесь!

Вот и вся острота. Позволим себе забежать вперед – Пеп не изменил тактику после перерыва и играл без замен до 68 минуты, а после ударов Холанда гости ни разу не пробили по воротам. Астон Вилла все это время создавала очень качественные моменты.

Уже на 6-й минуте Бейли убегал от защитников, принял заброс от Макгинна и выстрелил из правого края штрафной. Эдерсон парировал. Дальнейший розыгрыш углового завершился разрезным пасом на Торреса – Пау из пределов штрафной крутил в девятку, но и здесь вратарь спас "горожан".

На 22-й Бейли бахнул с дистанции в левый верхний (Эдерсон вытащил), а на 29-й Конса замыкал подачу со стандарта на линии вратарской (выше ворот). Наконец, на 45-й минуте Астон Вилла забила гол – Динь сыграл в стеночку с Макгинном и подал, а Дуглас Луис пробил головой под левую штангу. Впрочем, счет не изменился, ведь мяч перед навесом вышел за пределы поля.

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, что было натуральным отскоком для Сити. Во втором тайме содержание игры не изменялось, хотя некоторое время обходилось без серьезной остроты со стороны "вилланов". До 70-й минуты реально вспоминается только эпизод с Макгинном – тот переиграл Диаша в штрафной и покатил мимо дальнего угла.

Пеп пытался что-то изменить, сняв с пробега Альвареса и Льюиса. Вместо них на 68-й минуте появились Нуньеш и Ковачич – появление последнего означало желание укрепить оборону. Немного погодя Бобб заменил Фодена. Никакого эффекта эти перестановки не создали. Манчестер Сити все так же ужасно работал на мяче, а Вилла все так же за это наказывала.

И наказала. На 73-й минуте гости не смогли передачу через три линии на Бейли, а тот сместился с правого фланга к линии полукруга. Там он переиграл Гвардиола и нанес удар – мяч же, срикошетив от Диаша, полетел в противоход Эдерсону. 1:0! Астон Вилла вышла вперед.

Еще через пять минут бирмингемцы провели атаку, трижды зайдя в штрафную на ударные позиции. Все завершилось заблокированным выстрелом Макгинна, который удачно срезался на Уоткинса. Только отчаянный скачок Эдерсона ему в ноги спас Сити. На 86-й же Дуглас Луис выстрелил метров с 25-ти, попав в штангу!

В конце концов, финальный свисток зафиксировал заслуженную победу подопечных Унаи Эмери. Астон Вилла набрала 32 очка и поднялась на третью позицию, сдвинув Манчестер Сити на четвертую – у "горожан" всего 30 зачетных баллов. Команда Пепа Гвардиолы довела безвыигрышную серию до четырех матчей, а всего у нее только три победы в последних девяти турах.

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