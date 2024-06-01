Дортмундская Боруссия встречается с мадридским Реалом в решающем матче Лиги чемпионов-2023/24. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO с комментариями Виталия Волочая и Вадима Скичко. "Футбол 24" совместно с партнером HLIBNY DAR проводит текстовую онлайн-трансляцию игры и знакомит с составами команд.

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Андрей Лунин вытащил Реал в финал Лиги чемпионов, сделав 9 сейвов против Лейпцига, выиграв серию пенальти в Манчестер Сити и качественно отыграв против Баварии. Но после восстановления основным голкипером снова стал Тибо Куртуа. Он и выходит с первых минут на финал.

Боруссия – явный андердог противостояния на Уэмбли. Дортмунд выиграл "группу смерти", а затем в плей-офф прошел ПСВ, Атлетико и ПСЖ. Это первый финал ЛЧ для команды со времен Клоппа. В 2013-м Боруссия также в Лондоне проиграла трофей Баварии.

Стартовые составы команд

Состав Боруссии будет позже...

Реал: Куртуа – Карвахаль, Рюдигер, Начо, Менди – Вальверде, Кроос, Камавинга – Беллингем – Родриго, Винисиус.

Запасные: Лунин, Кепа, Милитао, Алаба, Модрич, Хоселу, Васкес, Чуамени, Себальос, Гарсия, Браим, Гюлер.

Боруссия Дортмунд – Реал Мадрид: анонс финала Лиги чемпионов