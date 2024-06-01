Украинский форвард Брюгге Роман Яремчук, который прошлый сезон провел в Валенсии, может продолжить карьеру в чемпионате Турции.

Трабзонспор имеет серьезный прогресс в переговорах с Романом Яремчуком, сообщает Fanatik. Кроме того, боссы турецкой команды достигли принципиального согласия с Брюгге по сумме трансфера 28-летнего украинца.

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По информации источника, Трабзонспор хочет как можно быстрее завершить переход, чтобы украинский форвард уже был в команде на момент старта предсезонной подготовки. Как следствие, руководство "бордово-синих" отправило своих представителей в Бельгию, чтобы ускорить переговоры с Брюгге.

Отмечается, что в трансфере Яремчука лично заинтересован главный тренер Трабзонспора Абдула Авджи. Он уже провел видеоразговор с Романом, который положительно оценил такой вариант продолжения карьеры.

Напомним, Яремчук обошелся Брюгге в 17 млн евро, став рекордным трансфером клуба. Украинец не сумел закрепиться в стартовом составе бельгийцев и был арендован Валенсией (4 гола в 29-ти матчах). "Летучие мыши" отказались продолжать сотрудничество с Романом из-за большой зарплаты, большую часть которой покрывал Брюгге.

К слову, контракт Яремчука с бельгийцами рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.

Трабзонспор по итогам сезона завоевал бронзовые медали турецкой Суперлиги и сыграет в квалификации Лиги Европы.

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