Полузащитник Реала Лука Модрич не планирует завершать выступления за королевский клуб и в 38 лет.

Модрич пролонгировал свое сотрудничество с Реалом еще на 1 сезон, утверждает журналист Джанлука Ди Марцио.

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Отмечается, что официально об этом объявят уже на следующей неделе, после финала Лиги чемпионов. Сам хорват заявлял, что о его будущем станет известно уже после финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня, 1 июня.

Напомним, действующий контракт 38-летнего Луки завершается этим летом. Модрич находится в Реале уже 12 лет. За это время выиграл с клубом 24 трофея, в частности, пять раз триумфовал в Лиге чемпионов. Шанс добыть шестой кубок будет уже сегодня, 1 июня, в финале против Боруссии Дортмунд.

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