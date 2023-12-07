Наші за кордоном

Мудрик відзначився асистом у матчі проти Манчестер Юнайтед, але Челсі пропустив дубль від Мактоміная і програв. Борнмут із Забарним переміг і продовжив суперсерію, Брентфорд після заміни Ярмолюка програв Брайтону.

Довбик зник із заявки Жирони – Циганков дізнався свою долю на Кубок Іспанії. "Подав ознаки життя": Яремчук дізнався вердикт іспанських ЗМІ після прем'єрного гола за Валенсію.

Україна

Роман Зозуля хотів йти на вибори президента УАФ – екс-футболіст Дніпра жорстко наїхав на Шевченка. Минай влаштував грандіозну чистку – команду Любеновіча покинув капітан і ще чотири гравці. Шаран став претендентом на посаду наставника Зорі.

Світ

Ман Сіті з двома ударами програв Астон Віллі – "містяни" не виграли у 4-му матчі поспіль і опустились на 4-ту позицію. Ліверпуль дотис найгіршу команду АПЛ і не пустив у відрив Арсенал.

Баварія офіційно оголосила про підписання сенсаційного кривдника Барселони. Реал здійснить останню спробу підписати Мбаппе. Куртуа вирішив знехтувати Бельгією через Реал – потенційний суперник України на Євро-2024 втрачає одну з головних зірок.