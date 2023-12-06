АПЛ 2023/24, 15 тур

Брайтон – Брентфорд – 2:1

Голы: Гросс, 31, Хиншелвуд, 52 – Мбеумо, 27 (пен)

Кристал Пэлас – Борнмут – 0:2

Голы: Сенеси, 25, Мур, 90+1

Егор Ярмолюк в третий раз подряд попал в стартовый состав Брентфорда. Команда Томаса Франка на выезде противостояла Брайтону Роберто Де Дзерби. И уже на первой минуте могла выйти вперед, если бы Синистерра лучше принял мяч в штрафной Брайтона. Но этот момент был для Брентфорда единственным в дебюте игры. Брайтон атаковал больше, а самым опасным был удар Гросса из пределов вратарской – мяч попал в защитника и ушел на угловой.

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В середине тайма команды обменялись голами. Сначала забили гости. На 25-й Брентфорд заработал пенальти – Янельта завалили в штрафной. Мбеумо пижонским ударом в стиле Жоржиньо открыл счет. Но Брайтон быстро отыгрался. Гросс после паса Митомы бильярдно пробил в дальний угол с линии штрафной. Нето в этот раз был бессилен. На этом проблемы Брентфорда в первом тайме не закончились. Мбеумо в борьбе с соперником получил травму и покинул поле только в сопровождении врачей.

На второй тайм Ярмолюк уже не вышел. Томас Франк решил заменить украинца, а на 52-й минуте Брайтон вышел вперед. Гросс к голу добавил еще и ассист, удачно навесив на Хиншелвуда. Тот головой точно пробил в противоход киперу.

В оставшееся время Брайтон был ближе к третьему голу, чем Брентфорд к тому, чтобы сравнять. Но и двух мячей хватило "чайкам" для волевой победы. Команда Роберто Де Дзерби набрала 25 очков и поднялась на промежуточное 7 место турнирной таблицы АПЛ. Брентфорд опустился на 11 строчку (19 пунктов).

Ярмолюк получил от Sofa Score отметку 6,8. Украинский полузащитник ничем особенным не запомнился, но статистику набил неплохую. Лишь один неточный пас из 14 (точность 93%), ни одного удара по воротам, 50% успешность дриблинга и две потери мяча.

В другом матче дня Илья Забарный и его Борнмут на выезде противостояли Кристал Пэлас. В случае победы "вишни", которые не проигрывали уже три тура, догоняли команду Роя Ходжсона по количеству очков и отдалялись от зоны вылета. Защитник сборной Украины традиционно появился с первых минут.

Команда Ходжсона начала активнее. Айю мощно пробил в ближнюю девятку – Нето спас. Эффектный удар от Олисе в падении через себя – выше. Лерма тоже не попал. У Борнмута Семеньо с линии штрафной целился в дальний угол, но Джонстон также выдал сейв. В конце концов, забили именно гости. На 25 минуте "вишни" удачно разыграли угловой. Синистерра головой сбросил на Маркоса Сенеси, который из пределов вратарской занес мяч в сетку. Пэлас тут же могли забивать в ответ – первый удар потянул Нето, а с добиванием справился Забарный, отлично сыграв в подкате в своей вратарской! В итоге, 0:1 после первой половины.

На старте второго тайма Забарный не успел накрыть удар соперника в ближний угол. Штанга спасла Борнмут. На 63-й украинский защитник получил желтую карточку, ставшую для него третьей в текущем сезоне АПЛ. А в конце игры Забарный получил болезненный удар локтем в лицо, однако все же доиграл матч.

В добавленное время Борнмут забил второй раз и снял все вопросы. Отличился Мур, буквально несколько минут перед тем вышедший на замену. 0:2 – Борнмут довел беспроигрышную серию до 4-х матчей. Команда Андони Ираолы благодаря удачному рывку (10 очков из 12 возможных) оторвалась от зоны вылета. У "вишен" 16 баллов и 15 позиция. Кристал Пэлас идет 14-м, имея те же 16 пунктов.