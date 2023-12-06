Наставник каталонцев включил в заявку на кубковый матч 20 игроков. Об этом сообщает пресс-служба в клубных соцсетях.

Лидер Руха впервые заговорил о трансфере в Жирону – украинец может заменить Цыганкова в Испании

Полузащитник Виктор Цыганков будет иметь шанс сыграть против Ориуэлы в Кубке Испании, а вот Артема Довбика постигла другая участь. Украинский форвард не попал в заявку на этот матч. О травме Артема не сообщалось, поэтому не известно, почему именно Мичел решил не брать его на кубковую встречу.

Напомним, что Жирона сыграет против Ориуэлы в четверг, 7 декабря. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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