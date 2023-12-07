Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Челси (2:1) в центральном матче 15 тура АПЛ. Михаил Мудрик вышел в старте и отыграл 77 минут. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".

Встреча кризисных грандов. Манчестер Юнайтед из-за травм и неэффективной работы Эрика Тен Хага моментами демонстрирует просто жалкий футбол. А у Челси затянулась перестройка Маурисио Почеттино. Обе команды оказались в середине турнирной таблицы.

Тренеры сегодня подготовили сюрпризы. Лидер МЮ Рашфорд после неудачного матча оказался в запасе. У Челси странно выглядела линия обороны: Кукурелья вышел справа, Дисаси в центре, а Колуил – слева. Таким образом Мудрик на фланге получил в партнеры не испанца, который его игнорировал, а молодого капитана, с которым заметна химия.

Мудрик отличился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед – видео результативного действия

Один из лучших таймов МЮ

МЮ в этом сезоне выигрывает некоторые матчи против логики, выглядя на поле слабо. В субботу в гостях у Ньюкасла не заступилась даже судьба – "дьяволы" проиграли в одни ворота. Сегодня все было по-другому. Команда вышла на газон Олд Траффорд с четкой целью – реабилитироваться перед собственными болельщиками.

И тут уже не понадобилась благосклонность Фортуны. Манчестер Юнайтед разнес Челси в первом тайме. 18:5 по ударам, 2.78 xG против 0.43 xG по качеству созданных моментов. Хозяева хорошо комбинировали и с помощью прессинга отбирали мяч на чужой половине, разгоняя атаку за атакой на ворота Санчеса.

Испанскому голкиперу пришлось много спасать. Острые удары Хейлунда, Гарначо и Антони – вратарь на месте. Роберт даже пенальти потащил от Фернандеша и мгновенное добивание Хейлунда. МЮ открыл счет, когда Мактоминай завершил фланговую атаку. Скотт должен был оформить дубль, но Санчес парировал еще два удара в упор.

Мудрику помогли реабилитироваться

Челси до перерыва очень редко переходил на чужую половину, хотя любая контра была острой. К сожалению, некоторые испортил Мудрик. Михаил не воспользовался двумя перспективными пасами Джексона: сначала пробил с острого угла в штангу, а потом вообще не попал из хорошей позиции в створ ворот. Эти удары потянули на 0.25 xG, а Opta записала на украинца явный упущенный шанс.

Но это не все минусы. Он запорол две быстрые атаки (был выход 3 в 2) плохими пасами, которые перехватили оппоненты. Впрочем, Мудрик все равно отметился результативным действием – отдал вертикальный пас на Палмера, а тот покатил мяч в дальний угол и сравнял счет. Челси откровенно отскочил в конце первого тайма, ведь лучшей командой был Манчестер Юнайтед.

Мактоминай в форме всей жизни

После перерыва "дьяволы" продолжили наседать. Дважды пытался забить Гарначо, никак не мог точно пробить Антони, свои шансы искал Мактоминай. Скотт не зря считается лучшим игроком МЮ в последние месяцы. Он ворвался из глубины, выиграл борьбу у Колуила и замкнул подачу Гарначо на дальней штанге.

McTominay against Chelsea pic.twitter.com/V1by0H6w1t — Troll Football (@TrollFootball) December 6, 2023

А через мгновение Скотт мог оформить хет-трик. Прошло несколько минут, и Гарначо получил очередной подарок от гостей, но не сумел выйти на удар. Аргентинец получил еще один шанс и немного не попал в дальний угол. Манчестер Юнайтед контролировал соперника и пользовался слабыми сторонами Челси.

"Синие" проигрывали, пытались что-то придумать в ответ, но явных шансов не имели. Все шло к победе МЮ. Финальный свисток зафиксировал успех хозяев. Манчестер Юнайтед набрал 27 очков и поднялся на шестое место. Челси с 19 баллами остался десятым.

У Мудрика минусы перевесили

Во втором тайме Мудрик не прибавил в эффективности. Еще одно плохое решение на контратаке, еще один заблокированный удар. Сегодня старания украинца были тщетными. Михаил хорошо подал с углового, однако партнеры не забили.

Он старался отрабатывать на оборону, хотя эти действия больше напоминали имитацию, чем реальную работу в отборах. 75% проигранных дуэлей. Ассист не очень спасает впечатление от игры Михаила. Слабый матч. Оценки статистических порталов соответствуют: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.6.

Мудрик в субботу заработал пенальти против Брайтона, чем помог команде победить. Он заслужил во второй раз подряд выйти в стартовом составе, однако сегодня вряд ли оправдал доверие. Возможностей проявить себя было мало, однако в ключевых моментах украинец должен был принять лучшие решения.

"Моментами засиял гениальностью". Мудрик разочаровывает и делает разницу – вайбы Азара, мысли на 100 миль/час, высокие оценки