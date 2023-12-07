Манчестер Юнайтед обыграл Челси с дублем Мактоминая – Мудрик отдал ассист, но минусы украинца перевесили
Манчестер Юнайтед на своем поле одолел Челси (2:1) в центральном матче 15 тура АПЛ. Михаил Мудрик вышел в старте и отыграл 77 минут. Отчет об игре читайте на "Футбол 24".
Встреча кризисных грандов. Манчестер Юнайтед из-за травм и неэффективной работы Эрика Тен Хага моментами демонстрирует просто жалкий футбол. А у Челси затянулась перестройка Маурисио Почеттино. Обе команды оказались в середине турнирной таблицы.
Тренеры сегодня подготовили сюрпризы. Лидер МЮ Рашфорд после неудачного матча оказался в запасе. У Челси странно выглядела линия обороны: Кукурелья вышел справа, Дисаси в центре, а Колуил – слева. Таким образом Мудрик на фланге получил в партнеры не испанца, который его игнорировал, а молодого капитана, с которым заметна химия.
Мудрик отличился ассистом в матче против Манчестер Юнайтед – видео результативного действия
Один из лучших таймов МЮ
МЮ в этом сезоне выигрывает некоторые матчи против логики, выглядя на поле слабо. В субботу в гостях у Ньюкасла не заступилась даже судьба – "дьяволы" проиграли в одни ворота. Сегодня все было по-другому. Команда вышла на газон Олд Траффорд с четкой целью – реабилитироваться перед собственными болельщиками.
И тут уже не понадобилась благосклонность Фортуны. Манчестер Юнайтед разнес Челси в первом тайме. 18:5 по ударам, 2.78 xG против 0.43 xG по качеству созданных моментов. Хозяева хорошо комбинировали и с помощью прессинга отбирали мяч на чужой половине, разгоняя атаку за атакой на ворота Санчеса.
Испанскому голкиперу пришлось много спасать. Острые удары Хейлунда, Гарначо и Антони – вратарь на месте. Роберт даже пенальти потащил от Фернандеша и мгновенное добивание Хейлунда. МЮ открыл счет, когда Мактоминай завершил фланговую атаку. Скотт должен был оформить дубль, но Санчес парировал еще два удара в упор.
Мудрику помогли реабилитироваться
Челси до перерыва очень редко переходил на чужую половину, хотя любая контра была острой. К сожалению, некоторые испортил Мудрик. Михаил не воспользовался двумя перспективными пасами Джексона: сначала пробил с острого угла в штангу, а потом вообще не попал из хорошей позиции в створ ворот. Эти удары потянули на 0.25 xG, а Opta записала на украинца явный упущенный шанс.
Но это не все минусы. Он запорол две быстрые атаки (был выход 3 в 2) плохими пасами, которые перехватили оппоненты. Впрочем, Мудрик все равно отметился результативным действием – отдал вертикальный пас на Палмера, а тот покатил мяч в дальний угол и сравнял счет. Челси откровенно отскочил в конце первого тайма, ведь лучшей командой был Манчестер Юнайтед.
Мактоминай в форме всей жизни
После перерыва "дьяволы" продолжили наседать. Дважды пытался забить Гарначо, никак не мог точно пробить Антони, свои шансы искал Мактоминай. Скотт не зря считается лучшим игроком МЮ в последние месяцы. Он ворвался из глубины, выиграл борьбу у Колуила и замкнул подачу Гарначо на дальней штанге.
А через мгновение Скотт мог оформить хет-трик. Прошло несколько минут, и Гарначо получил очередной подарок от гостей, но не сумел выйти на удар. Аргентинец получил еще один шанс и немного не попал в дальний угол. Манчестер Юнайтед контролировал соперника и пользовался слабыми сторонами Челси.
"Синие" проигрывали, пытались что-то придумать в ответ, но явных шансов не имели. Все шло к победе МЮ. Финальный свисток зафиксировал успех хозяев. Манчестер Юнайтед набрал 27 очков и поднялся на шестое место. Челси с 19 баллами остался десятым.
У Мудрика минусы перевесили
Во втором тайме Мудрик не прибавил в эффективности. Еще одно плохое решение на контратаке, еще один заблокированный удар. Сегодня старания украинца были тщетными. Михаил хорошо подал с углового, однако партнеры не забили.
Он старался отрабатывать на оборону, хотя эти действия больше напоминали имитацию, чем реальную работу в отборах. 75% проигранных дуэлей. Ассист не очень спасает впечатление от игры Михаила. Слабый матч. Оценки статистических порталов соответствуют: SofaScore – 6.6, WhoScored – 6.6.
Мудрик в субботу заработал пенальти против Брайтона, чем помог команде победить. Он заслужил во второй раз подряд выйти в стартовом составе, однако сегодня вряд ли оправдал доверие. Возможностей проявить себя было мало, однако в ключевых моментах украинец должен был принять лучшие решения.
"Моментами засиял гениальностью". Мудрик разочаровывает и делает разницу – вайбы Азара, мысли на 100 миль/час, высокие оценки