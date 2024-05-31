Сегодня ему исполняется 35 лет. И мы все легко догадываемся, какое желание он загадает, задувая свечи на праздничном тортике. Ведь завтра его ждет прощальный матч за родную команду. И это будет финал Лиги чемпионов против мадридского Реала.

История Марко Ройса – типичная и нетипичная одновременно. Сколько было таких воспитанников, ненужных своей альма-матер, которые потом выстреливали где-то и их возвращали в первую команду. Сколько было хрустальных мальчиков, склонных к постоянным травмам. Сколько было сердец, преданных одному клубу, в частности и Боруссии Дортмунд. Этими вехами карьеры Ройса никого особо не удивишь.

Интересно другое. Марко, бесспорно, один из главных талантов своего поколения в Германии. За Дортмунд он провел двенадцать сезонов. Десять лет отыграл за сборную Германии. И что? Ноль титулов с Бундестим! Ноль европейских кубков! Ноль серебряных салатниц! Из командных, а не персональных достижений – лишь два Кубка Германии и три Суперкубка (кому они нужны?). Ройс рискует войти в историю хроническим неудачником – явная несправедливость судьбы в отношении игрока такого калибра.

Тем не менее – еще есть шанс. Пожалуй, последний.

Перед вторым в своей жизни финалом ЛЧ Марко дал интервью журналистам официального сайта УЕФА. А Футбол 24 выбрал самые интересные моменты этого разговора.

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Боруссия для меня – все. Я отдал этому клубу 12 лет. Это что-то да и значит. Мы же не играем только ради большого имени клуба или денег. Нужно чувствовать себя комфортно, понимать, что ты находишься в хорошей среде и у тебя замечательные партнеры.

Большую роль играют болельщики. Уходя, осознаешь, что такого нигде больше не будет, поэтому несколько раз подумаешь, прежде чем принять такое решение. В значительной степени благодаря болельщикам я оставался здесь настолько долго. А еще потому, что здесь я всегда чувствовал себя нужным. Это очень важный фактор.

Любимые воспоминания из ЛЧ? Последняя игра, ответный полуфинальный матч в Париже, стала ярким событием. Когда ты в полуфинале, становится понятно, что твоя цель – выйти в финал. Напряжение растет.

На нас не оказывали такого большого давления, как на другие клубы, которые ежегодно стремятся выйти в финал и выиграть его. Для нас финал после 1997 и 2013 годов – особое достижение для клуба и всего нашего региона. Это невероятно – оказаться в таком финале, ведь это вершина клубного футбола. Мы на подъеме и с нетерпением ждем матча.

Последний финал на Уэмбли был одиннадцать лет назад (Боруссия тогда уступила Баварии 1:2, – Футбол 24). Сейчас у нас другой соперник, другие игроки, поэтому дело не в возможности реабилитироваться, а в предвкушении. Теперь мы ставим цель выиграть трофей, потому что не можем себе представить, что будет на следующий день. Нас ждут 90 или 120 минут, которые все решат.

Со временем ты набираешься опыта и можешь подготовиться лучше, чем в 20 лет. Но я считаю, это нормально, когда каждый немного волнуется и чувствует напряжение. Так и должно быть.

Футболисты Реала привыкли к таким событиям, волноваться они будут меньше, но это никак не решает судьбу матча. Все решится на поле. У Реала сильные исполнители на каждой позиции, они играют в очень спокойный футбол, высоко прессингуют, много бегают, но все решится в моменте. Мы их очень хорошо изучим.

В этот день мы должны быть в отличной форме. В финале понадобится и фарт, и, конечно же, надо реализовать свои моменты. Это один матч, поэтому возможно все. Мы должны верить. И мы будем верить, потому что в этом финале будем иметь прекрасную поддержку.

Как бы я назвал свое прощание? Оно замечательное! Я бы даже сказал, что нет ничего лучше, чем сыграть свой последний матч в финале Лиги чемпионов и выиграть его. Начать с финала Лиги чемпионов на Уэмбли в 2013 году и закончить финалом Лиги чемпионов в 2024-м. Существовали худшие варианты, как завершить карьеру в Дортмунде.

Боруссия-1997: от владельца 4-звездочного отеля до рокера, который забивал Шахтеру – где они сейчас?